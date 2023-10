'BYE, BYE...' / Ivana Knoll osvojila čitavu Ameriku: Vrućim fotkama najavila sljedeću destinaciju, a smiješi joj se i nova karijera

Našu vatrenu navijačicu Ivanu Knoll (31) nikako uloviti. Atraktivna crnka putuje s jedne lokacije na drugu, uživa u prekrasnim destinacijama, a osim poziranja za društvene mreže, voli eksperimentirati u svome poslu. Knoll se nedavno iskušala u glazbenom svijetu, gdje je u Los Angelesu zabavljala publiku za DJ pultom. Ivana svako malo iznenađuje javnost novim pothvatima, a nedavno je i objavila fotku na kojoj toči gorivo u auto i objavila kako se sprema za novi put. "Pokretanje samo pozitivnih vibracija. Bye, bye Los Angeles", napisala je Ivana uz fotku i najavila da putuje u Miami. No, čini se kako neće dugo ostati ondje jer je već najavila kako ima na repertoaru Las Vegas i Baku. Ove zanimljive gradove planira posjetiti, ni više ni manje, već sljedeći mjesec. Fanove je zanimalo i bavi li se stvarno DJ-om ili je samo radila show od toga, no otkrila je kako joj je to bio hobi u srednjoj školi. "Nisam se mogla fokusirati na DJ jer sam studirala pet godina, zatim radila kao model, influencerica i glumica. Stvorila sam i svoj bikini brand, jednostavno nisam imala vremena, ali sad sam fokusirana na svoju ljubav", poručila je Knoll na društvenoj mreži otkrivši da se ozbiljno planira baviti glazbom. Knoll ne prestaje očaravati pratitelje na društvenoj mreži golišavim fotkama kojima ostavlja bez daha, a niz provokativnih fotki možete pogledati u galeriji. Oprez! Nije za one slabijeg srca!