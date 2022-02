BRUTALNO DOBRA / Khloe u mikrohaljini izbezumila paparazze: Nakon ove revije oblina više je neće zvati 'ružno pače klana Kardashian'

Khloé Kardashian (37) izgledala je poput seksi domine u petak, kada je primijećena kako stiže u klub Nice Guy u zapadnom Hollywoodu. Zvijezda reality showa "Keeping Up With The Kardashians", koja je još donedavno bila na glasu kao "ružno pače klana Kardashian", bila je odjevena u elegantne, potpuno crne kožnate predmete dok je koračala prema velikom ulazu u klub, gdje je Justin Bieber priređivao afterparty nakon nastupa u blizini. Khloé je izgledala zapanjujuće u kratkoj crnoj haljini koja je grlila njezine obline i istaknula njezin utegnut trbuh. Svoju je haljinu uparila s kožnatim čizmama do bedara, a preko sebe je prebacila crni kaput koji joj je sezao do gležnjeva. Reality zvijezda nosila je malu crnu torbicu s uzorkom aligatora, a svoje voluminozne plave pramenove svezala je u visoki rep koji joj je padao niz ramena. Na licu je nosila crnu zaštitnu masku dok je ulazila, u skladu s kalifornijskim zakonom o obveznom nošenju maske u zatvorenom prostoru. Khloe je bila na popisu gostiju za slavlje zvijezda, koje je Justin ugostio nakon nastupa prije Super Bowla s Drakeom u Pacific Design Centeru. Nedugo nakon što su nastale ove fotografije, izbio je incident ispred kluba, kada je upucano četvero ljudi, među kojima i reper Kodak Black.