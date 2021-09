Diana de Vegh, 83-godišnja terapeutkinja i baka, tvrdi da je bila ljubavnica 35. američkog predsjednika Johna F. Kennedyja.

Prvi je put javno progovorila o njihovom odnosu u tekstu koji je sama napisala za Air Mail i koji je objavljen prošle subote. Njihova je afera navodno trajala četiri godine, a Diana je bila 20 godina mlađa od predsjednika.

Prvi put su se upoznali 1958. godine u plesnoj dvorani u Bostonu na večeri organiziranoj u njegovu čast.

"Senator je stajao ravno preko stola. I gledao je... u mene. 'O, Bože, ne daj da pocrvenim', molila sam se. Beskorisno, naravno", napisala je Diana na početku svoje priče.

"Dajte mi svoje mjesto, kako bi umorni starac mogao sjediti pored lijepe djevojke", rekao joj je Kennedy.

Dvostruko stariji i oženjen

De Vegh je u to vrijeme bila studentica i radila je kao istraživačica u Vijeću za nacionalnu sigurnost. Tvrdi kako joj je bivši američki predsjednik često govorio da je posebna i da puno očekuje od nje. On je u to vrijeme bio u braku s Jacqueline Kennedy Onassis.

John F. Kennedy i Jackie Onassis

Nakon susreta u plesnoj dvorani vidjeli su se još nekoliko puta, a Kennedy ju je potom pozvao u svoj stan u Bostonu.

"U tom stanu dogodilo se čudo. Gledao me tako iskreno i znala sam što osjeća prema meni. Nisam ni posumnjala u tom trenutku u tu duboku povezanost koju smo imali. Bila je to ljubav, zasigurno", rekla je De Vegh.

Njihova je veza s vremenom postajala sve napetija, posebno nakon što je on politički ojačao. Unatoč svemu, Diana je odustala od školovanja i preselila se u Washington, gdje je Kennedy 1960. izabran za predsjednika.

Samo jedna u nizu

Uoči izbora De Vegh je saznala kako je njen otac, mađarski ekonomist Imrie de Vegh, prisustvovao poslovnoj večeri s Kennedyjem, ne znajući da sjedi s kćerinim ljubavnikom. JFK je shvatio tko joj je otac tek tijekom priprema za inauguraciju, kada se udaljio od Diane.

Ona je kasnije saznala da je bila samo jedna od predsjednikovih ljubavnica.

Nakon prekida dala je ostavku u Vijeću za nacionalnu sigurnost i započela novi život u Parizu. Upravo je tamo doznala za atentat na Kennedyja 1963. godine.

"U tom trenutku potpuno sam bila otupjela. Večerala sam u bistrou u svom susjedstvu i vijest se pojavila na televiziji. Pomislila sam da to ne može biti istina", ispričala je.

Počela je raditi u socijalnoj službi, a kasnije je otvorila privatnu ordinaciju za psihoterapiju.