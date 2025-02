Kendrick Lamar briljirao na Super Bowlu: Pred kraj nastupa nastao skandal

Kendrick Lamar ispunio je obećanje da će svojim nastupom ispričati priču i izvesti pjesmu o kojoj svi pričaju tijekom poluvremena Super Bowla.

Večer je započela u velikom stilu kada se legendarni glumac Samuel L. Jackson pojavio na pozornici odjeven u kostim Uncle Sama, čime je najavio Lamarov nastup. Reper je potom izveo niz svojih hitova, uključujući “Squabble Up”, “Humble”, “DNA” i “Peakaboo”, piše CNN.

S posebnom je dozom ironije prokomentirao i pjesmu “Not Like Us”, koja je postala centralna točka viralnog rap sukoba između njega i Drakea prošle godine te se nalazi u središtu složenog pravnog slučaja.

Foto: Profimedia

“Želim izvesti njihovu omiljenu pjesmu, ali znate da oni vole tužiti”, rekao je Lamar, a publika je vrištala od oduševljenja.

Umjesto odmah očekivane izvedbe, na pozornici mu se pridružila SZA, s kojom je otpjevao pjesme “Luther” i “All the Stars”. No, nije trebalo dugo da publici pruži ono što su najviše iščekivali – izvedbu hita “Not Like Us”. Ipak, izostavio je kontroverznu riječ “pedofil” iz stihova kojima je prozivao Drakea. No, publika se pobrinula da ništa ne ostane neizrečeno, glasno pjevajući poznatu frazu “A Minor”.

Neočekivano, na pozornici se pojavila i teniska ikona Serena Williams, koja je zaplesala u znak podrške Comptonu, gradu iz kojeg su i ona i Lamar potekli. Njezin dolazak društvene mreže su doživjele kao vrhunski potez provokacije od strane Lamara, s obzirom na to da je Williams u prošlosti bila povezivana s Drakeom, s kojim je navodno bila u vezi 2011. godine. Rapper je čak priznao da je pjesmu “Too Good” napisao za nju.

Foto: Profimedia

Osim spektakularnog nastupa s profesionalnim plesačima, Lamarov show nije prošao bez incidenata. Tijekom završnog dijela njegove izvedbe, osiguranje je s pozornice uklonilo osobu koja je mahala zastavom koja kombinira sudansku i palestinsku simboliku s natpisima “Gaza” i “Sudan”. Glasnogovornik NFL-a kasnije je izjavio da je osoba bila dio 400-članog ansambla te da nitko iz produkcije nije bio svjestan njegovih namjera. Predstavnici Roc Nationa, koji su producirali show, dodali su da čin nije bio planiran ni uključen u probe.

Ovo je bio Lamarov drugi nastup na Super Bowlu – prvi put se pojavio 2022. godine u Los Angelesu, kao dio hip-hop spektakla s Dr. Dreom, Mary J. Blige, Snoop Doggom, 50 Centom i Eminemom.

Nastup je zaključio pjesmom “TV Off”, Lamar je ostavio publiku u ekstazi. Njegova izvedba došla je samo tjedan dana nakon što je osvojio pet Grammy nagrada, uključujući priznanja za pjesmu i snimku godine s hitom “Not Like Us”.

Dok su neki pitali hoće li se i Drake pojaviti na Super Bowlu, on je, prema izvještajima, u to vrijeme bio u Melbourneu na koncertu.

