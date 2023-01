Kelly je bebu dobila s dečkom glazbenikom Sidom Wilsonom iz grupe Slipknot. Kelly je rodila u tajnosti i vijest o prinovi htjeli su držati podalje od javnosti, no to im nije pošlo za rukom. Kellyjina majka Sharon Osbourne pohvalila se sretnom viješću dok je gostovala u britanskoj TV emisiji The Talk.

Okrila je spol djeteta, ali i ime. Dječak se zove Sidney. "Ide im odlično, baš odlično. Ona ne želi da njegova slika dospije u javnost i jako sam ponosna na nju", rekla je Sharon.

Kelly nije sretna što je Sharon sve otkrila.

"Nisam ga spremna podijeliti sa svijetom. Nije ni na kome osim na meni da dijeli informacije o mojoj bebi", napisala je Kelly na društvenim mrežama nakon Sharonina gostovanja u emisiji.

Još ranije je Ozzy Osbourne svojim prijateljima rekao spol djeteta, što je također razljutilo Kelly. "Svima je rekao da ću dobiti dječaka prije nego što sam ja imala priliku za to. Samo sam mu rekla: 'Ma daj, tata' jer svakoga dana pjevuši pjesmicu i pleše od uzbuđenja što stiže dječak", rekla je Kelly u intervjuu.