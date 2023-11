Pjevačica Nikolija Jovanović (34), kći pjevačice Vesne Zmijanac (66), progovorila je o teškom razdoblju u svom životu kada su ona i njezin partner, glumac i reper Relja Popović (34) doživjeli gubitak bebe.

'Bilo je vrlo bolno'

Kada je Relja započeo obiteljski život s Nikolijom, došlo je do raspada njegove glazbene grupe, što su obožavatelji teško prihvatili. Optužili su Nikoliju za sve što se događalo, a njoj tada nije bilo nimalo lako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Antonio Ahel/ATA/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATA/PIXSELL

"Sada mi to izgleda smiješno, ali u jednom trenutku nije bilo smiješno. Kada su se oni raspali, prvi put sam zatrudnjela s Reljom i izgubili smo dijete. Kada su me novinari zvali i prenosili kako je obožavatelj prijetio da će mi izvaditi utrobu zbog Elitnih odreda, to je trajalo mjesecima. I Relja i Vlada su istaknuli, kao i ja, da nemam nikakve veze s raspadom Elitnih odreda", ispričala je Nikolija u emisiji 'Balkanskom ulicom'.

"Bilo je vrlo bolno, i ne želim više razmišljati o tome", prisjetila se pjevačica.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'To mi je promijenilo život'

Nikolija je imala drugu trudnoću vrlo rizičnu, ali je na kraju sve dobro prošlo.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

"Jako smo željeli drugo dijete, da Rea ima brata ili sestru. Pažljivo sam pazila i na prvu i na drugu trudnoću, ali posebno sam bila oprezna kod druge. Odmah sam otkazala sve nastupe, i u prvoj i u drugoj trudnoći. Znači, sjedila sam kod kuće, a onda, iz čista mira, kada sam išla na kontrolu u 20. tjednu, pola trudnoće, doktor je rekao: 'Imamo problem, 50-50 posto šanse da opstane, i pitanje je hoće li sutra još uvijek biti tu'", ispričala je pjevačica, prenosi Kurir.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon toga je išla na hitan zahvat i ležala do kraja trudnoće.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Antonio Ahel/ATA/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATA/PIXSELL

Podsjetimo, Nikolija i Relja u vezi su od 2014. godine, a sve je započelo na snimanju spota za pjesmu 'Alkohola litar'. Zajedno imaju dvije kćeri, Reu i Hanu.

POGLEDAJTE VIDEO: Broj pobačaja u Hrvatskoj pada, no je li to realno stanje?