Kći Robina Williamsa zavapila od očaja: 'Prestanite mi slati AI videa s mojim pokojnim tatom'

Zelda Williams (36), kći pokojnog Robina Williamsa, ponovno se oglasila povodom zabrinjavajućeg trenda – ljudi joj masovno šalju videozapise generirane umjetnom inteligencijom u kojima se pojavljuje njezin otac. Ovaj put, obratila se javnosti putem Instagrama i jasno izrazila svoju frustraciju.

"Molim vas, samo prestanite slati mi AI videe tate", poručila je. Dodala je da je iznimno uznemiruje što se sjećanje na njezina oca svodi na imitacije koje "otprilike izgledaju i zvuče kao on".

"Gledati kako se ostavštine stvarnih ljudi sažimaju u 'ovo otprilike izgleda i zvuči kao oni, pa je to dovoljno', samo da bi netko drugi mogao izbacivati grozne TikTok videe u kojima njima manipulira – to je ludilo", rekla je.

Zeldu posebno pogađa način na koji se ti sadržaji prezentiraju. U istom obraćanju istaknula je koliko joj je teško gledati kako se stvarni životi pretvaraju u digitalne lutke bez duše.

Foto: Francis Specker/alamy/profimedia

Nazvala je takve videe ''odvratnim, preprerađenim hrenovkama' napravljenima od života ljudskih bića".

"Vi to gurate drugima niz grlo, nadajući se da će vam dati palac gore i svidjeti im se. Odvratno", dodala je u objavi.

Ovo nije prvi put da se Zelda dotaknula boli koju izazivaju podsjetnici na njezinog oca na internetu. Još 2020., na godišnjicu očeve smrti, iskreno je podijelila osjećaje koje joj izazivaju tuđe objave. "I dok me stalno dirne vaša neiscrpna ljubav prema njemu, ponekad se osjećam kao da sam pretvorena u spomenik uz cestu – mjesto, a ne osoba – kraj kojeg ljudi prolaze, ostave svoju poruku i nastave sa svojim danom, utješeni činjenicom da je njihova ljubav prema njemu viđena", rekla je.

POGLEDAJTE VIDEO: Zavadlav heroj i žrtva? Psiholozi objašnjavaju fenomen simpatije prema trostrukom ubojici