Slavlje u obitelji Franke i Vedrana: Pjevačica se pohvalila lijepim vijestima

Obitelj pjevačice Franke Batelić (33) i njezinog supruga nogometaša, Vedrana Ćorluke (39), danas ima poseban razlog za slavlje. Naime, njihova kći Greta slavi svoj treći rođendan.

Tim povodom, Franka je na Instagramu podijelila dirljiv story na kojem je čestitala svojoj malenoj princezi uz fotografiju na kojoj je Greta okružena ružičastim balonima s motivom jednoroga.

"Moja čarobna djevojčica danas slavi 3.", poručila je kratko ponosna mama dajući do znanja kako je rođendansko slavlje započelo već u rano jutro.

Franka i njezin suprug, bivši nogometni reprezentativac Vedran Ćorluka, zaljubili su se 2012. godine na Zrću, a svoju su ljubav okrunili brakom 2018. godine u crkvi Pohođenja Blažene Djevice Marije sv. Elizabeti u Balama. Par ima i sinčića Viktora, rođenog u siječnju 2020. godine, a obitelj im je u studenom 2022. postala bogatija za malenu Gretu.

I premda godinama već slove za jedan od omiljenih domaćih parova, Franka i Vedran poprilično su samozatajni kad je riječ o njihovom obiteljskom životu pa detalje iz istog tek u rijetkim prigodama dijele s javnošću i pratiteljima na društvenim mrežama.

