Ella Katherine Orešković, 22-godišnja studentica psihologije i kći bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, domaćoj javnosti predstavila se nastupom na ovogodišnjoj Dori na kojoj je izvela pjesmu "Come This Way".

Iako nije odnijela pobjedu, postala je sve popularnija na društvenim mrežama. Posljednjim fotografijama na Instagramu na kojima pozira u bikiniju ostavila je pratitelje bez daha.

"Ne možete plivati s nama", parafrazirala je poznati citat iz filma "Mean Girls" uz niz fotki s plaže.

U komentarima joj se javila i Brigita Vuco, kći Siniše Vuce, koja je također nastupala na ovogodišnjoj Dori.

"Prezgodna", "Kvragu", "Najslađa", pisali su joj pratitelji.

Inače, Ella živi u španjolskom gradu Murciji i studira psihologiju na Katoličkom sveučilištu San Antonio. Bivši premijer Orešković sa suprugom Sanjom ima i kćer Emmu koja je nedavno diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.