Kćeri Nicole Kidman odbijaju pogledati njen erotski film: 'Ne žele vidjeti majku u tom izdanju'

Slavna australska glumica Nicole Kidman (57) izazvala je brojne reakcije ulogom u novom erotskom trileru "Babygirl". Film je postao prava uspješnica, zaradivši u dva dana 2,8 milijuna dolara u SAD-u te već sada slovi kao jedan od najintrigantnijih naslova ove godine. Ipak, nekima takva vrsta filma neće odgovarati, a među njima su kćeri slavne glumačke zvijezde. Nicole je otkrila kako je njene kćeri, 16-godišnja Sunday Rose i 14-godišnja Faith Margaret, ne žele gledati u takvoj vrsti uloge.

Foto: Profimedia

"Rekle su da ne žele gledati film. Nijedna od njih nije zainteresirana vidjeti majku u takvom izdanju", pojasnila je Kidman za The Telegraph.

Također, glumica se prisjetila da je i njoj samoj bilo neugodno gledati neke od provokativnijih scena tijekom svjestske premijere na 81. Venecijanskom filmskom festivalu u kolovozu.

"Sjećam se da sam u jednom trenutku prekrila lice rukama, a u drugom sam sakrila glavu u rame redateljice Haline. Bilo je pomalo kao: 'O, Bože. Ne želim gledati samu sebe kako ovo radim'", rekla je Kidman.

Oscarom nagrađena glumica nedavno je objasnila da je tijekom snimanja scena seksa morala uzimati pauze.

"Bilo je puno povjerenja, ali i frustracija. Ponekad sam pomislila: 'Nemoj me dirati'. Bilo je trenutaka na snimanju kada sam rekla: 'Nemoj me više ni približavati. Ne želim više doživljavati orgazam. Mrzim ovo raditi. Ne zanima me hoću li ikad više biti dodirnuta u životu. Dosta mi je", otkrila je za The Sun.

Foto: Profimedia

Nicole je dobila brojne pohvale kritičara, a njoj uz bok glumi Harris Dickinson (28). Priča prati moćnu direktoricu koja ugrožava svoju karijeru i obiteljsku dinamiku aferom s mlađim zaposlenikom.

