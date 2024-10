Mina Joksimović o ocu Željku: 'Odrasla sam kao i sva druga djeca, nisam se smatrala posebnom'

Mina Joksimović (29), kći slavnog glazbenika Željka Joksimovića, već godinama uspješno kroči svojim glazbenim putem i uspješno gradi vlastitu karijeru. Iako je odrastala u obitelji gdje je glazba sastavni dio života, Mina se nikada nije oslanjala na slavu svog oca, već je vrijedno radila na usavršavanju svojih vještina. Nedavno je diplomirala na Glazbenoj akademiji, što smatra jednim od svojih najvećih postignuća.

Kroz godine, Mina je razvila strast prema skladanju, pisanju pjesama i produkciji, a sada marljivo radi u studiju, stvarajući vlastite glazbene projekte. Za portal Net.hr otvoreno je progovorila o svojim izazovima i planovima, istaknuvši da se uvijek trudila izboriti za svoj uspjeh bez oslanjanja na obiteljske veze.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nedavno ste diplomirali na Glazbenoj akademiji. Kako ste proslavili taj uspjeh?

Nedavno sam obranila magistarski rad, a diplomirala sam prije dvije godine. Bila sam vrlo sretna i ponosna na to postignuće nakon toliko godina rada, vježbanja klavira, neprospavanih noći… Sve sam to proslavila kod kuće, u krugu najbližih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vaš otac, Željko Joksimović, jedan je od najpoznatijih glazbenika u regiji. Kakvo je bilo odrastanje uz tako veliku zvijezdu?

Odrastala sam kao i sva druga djeca. Iako sam bila svjesna očeve popularnosti i velikog glazbenog uspjeha, nikada se zbog toga nisam smatrala posebnom niti drugačijom. Tata je uvijek bio tu za mene kroz moje odrastanje i trudio se usmjeravati me ispravno, i životno i glazbeno.

Jeste li zbog oca bili u središtu pozornosti u školi? Jeste li primijetili da imate određene privilegije zbog njega?

Ne, baš suprotno. Završila sam državne škole i Glazbenu akademiju. Nikada nisam imala privilegije, niti su mi se vrata otvarala zbog mog oca. Roditelji su me učili da se za sve moram izboriti sama, a oni su uvijek tu da me podrže ili pomognu. Naravno, bilo je i trenutaka kada sam se susretala s poteškoćama upravo zbog poznatog oca od strane pojedinih profesora ili vršnjaka, ali sve je to sada iza mene.

Osjećate li pritisak zbog visokih očekivanja javnosti s obzirom na vašu obiteljsku pozadinu?

Sigurno postoji određeni pritisak, ali to je nešto na što sam navikla i na što se ne obazirem previše. Usmjerena sam na svoj rad i vjerujem da, kada vjerujete u ono što radite i marljivo radite na tome – rezultati dolaze sami. Moj je cilj graditi karijeru u skladu sa svojim vrijednostima i vizijom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U kojem smjeru želite razvijati svoju karijeru? Vidite se više kao kantautoricu, izvođačicu ili producenticu?

Vidim se u svemu što je povezano s glazbom. Već radim u studiju, skladam, pišem pjesme, produciram – a uskoro ću predstaviti javnosti nešto svoje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako se nosite s predrasudama koje dolaze s činjenicom da ste kći slavnog glazbenika? Jesu li vam ikada stavljali etiketu da je vaš uspjeh olakšan zbog obiteljskih veza?

Predrasude su neizbježne, ali uvijek sam vjerovala da rad govori sam za sebe. Sve što sam postigla rezultat je mog truda i rada, i na to sam jako ponosna. Privatni život za mene je upravo to – privatan. Prirodno nisam osoba koja voli dijeliti takve stvari s javnošću. I tako će sigurno ostati

Što možemo očekivati od vas u skoroj budućnosti kada je riječ o glazbenim projektima? Planirate li snimiti album ili raditi na nekom specifičnom projektu?

Trenutno radim na nekoliko novih projekata, a među njima su i pjesme koje sam skladala za sebe. Ima ih dosta. Planovi su tu, ali volim raditi temeljito, tako da će biti objavljeni kada budem potpuno zadovoljna.

Možemo li očekivati da ćete surađivati s tatom Željkom ili nekom drugom poznatom osobom?

Svaki dan radim s ocem u studiju i još uvijek učim od njega. Svaki od nas radi na svojim projektima. Nedavno je bio gost u mojoj autorskoj emisiji Zvuci filmskog platna o Zoranu Simjanoviću, koju sam napravila kao dio mog magistarskog rada, što mi je posebno drago. Možete je poslušati na YouTubeu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Koji su vaši dugoročni ciljevi u glazbenom svijetu?

Dugoročno, želim nastaviti usavršavati se u svojoj profesiji. U glazbi proces učenja i usavršavanja traje cijeli život. Inspiraciju pronalazim u svakodnevnom životu, knjigama, filmovima i ljudima koji me okružuju.

POGLEDAJTE VIDEO: Sjene prošlosti gledajte na RTL-u