Katie Price uzvratila je hejterima koji su je trolali nakon što se pridružila OnlyFansu, rekavši im da je "nije briga" za njihova mišljenja. Bivša manekenka pridružila se erotskoj platformi prošlog mjeseca kako bi obožavateljima pružila "intimniji" pogled na svoj život daleko od trolova na društvenim mrežama, piše The Sun.

Katie je pokrenula svoju stranicu na OnlyFansu u nadi da će zaraditi milijune, a svojim obožavateljima naplaćuje 11 funti svaki mjesec. Katie je za The Mirror objasnila: "Bez obzira na to što netko kaže, nije me briga. Rođena sam za ovo. Volim to, u svom sam elementu. Radit ću to zauvijek".

Nije ju briga za tuđa mišljenja

Katie je rekla svojim pretplatnicima na OnlyFans-u da se osjeća kao da je u njezinom životu "praznina" nakon što se povukla s glamuroznih snimanja. Manekenka je prijateljima priznala da žali jedino što to nije odavno učinila.

“Uzrokovala je ogroman interes. Mnogo se ljudi pretplatilo i to joj je dalo ogroman poticaj. Zahvalna je svima koji su se prijavili na njezin sadržaj. Konačno se osjeća kao da ima kontrolu nad svojim imidžom i svojim identitetom", kazao je izvor blizak Katie za Mirror. Starleti se na stranici pridružio i budući suprug Carl.