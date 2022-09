Stručnjak za kraljevsku obitelj i glavni urednik časopisa Majesty Joe Little rekao je da će preseljenje u Lambrook prekinuti Williamovu i Kateinu "noćnu moru" oko školovanja djece. "Svo troje djece bit će im u istoj školi, a putovanje prema njoj bit će znatno kraće i lakše. Bila je prava noćna mora voziti djecu dva puta dnevno od Kensingtonske palače do Battersea. To također znači da će cijena osiguranja, koja je uvijek sporna, biti mnogo niža nego kad je Louis išao u jednu, a njegovi brat i sestra u drugu školu.