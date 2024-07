Američki glumac Matthew McConaughey jednom je prilikom ispričao kako je kolegica sa seta, Kate Hudson, prilikom snimanja filma "Fool’s Gold" 2008. godine imala poseban zahtjev za njega.

"Uvijek bi donosila slani kamen, koji je neka vrsta prirodnog dezodoransa, i rekla mi: 'Hoćeš li, molim te, staviti ovo?' Sam ga nisam nikada koristio. Ni kolonjsku vodu, ni dezodorans," ispričao je tada McConaughey.

Priča o njegovom očitom netuširanju ponovno se pojavila kada je Hudson gostovala u emisiji "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Voditelj showa pročitao je pitanja gledatelja, a jedna od stvari koja je zanimala obožavatelje bila je mit ili istina o njegovoj osobnoj higijeni, što je Kate bez ustručavanja otkrila, prenosi CNN.

Hudson je otkrila da ga ni na što nije tjerala, već je, priznaje, sugerirala korištenje dezodoransa zbog toga što ga stvarno nikada nije koristio.

"Usput, nemam ga ni ja. Mogla sam ga namirisati na kilometar jer smo bili tako blizu. Prirodni smo," ispričala je.

Svoju averziju prema "umjetnim mirisima" McConaughey je otkrio još 2005. godine za časopis People, kada je priznao da u tom trenutku 20 godina nije koristio proizvod koji inhibira miris, a njegov je stav tada bio da bi muškarac trebao mirišati kao muškarac. Ipak, žene u njegovom životu do sada se nisu žalile na njegov "prirodni miris", osim Kate.

Obožavani glumac nastupao je u više od 40 filmova, a pamtimo ga po brojnim dramama i kriminalističkim filmovima kao što su "Žiri" (1996.), "Amistad" (1997.) i "Klijent" (2011.), kao i komedijama poput "Zavedeno za svlačenje" (2006.) i "Ženskar: Noć bivših djevojaka "(2009.).

Postigao je značajan uspjeh osvojivši Oscara za glavnu ulogu u biografiji "Dallas Buyers Club", koja je temeljena na životnoj priči rodeo jahača Rona Woodroofa, koji je preminuo 1992. godine zbog komplikacija povezanih s HIV-om.

