Srpska pjevačica Jelena Karleuša se na Instagramu pohvalila poklonom koji je dobila od kolege prema kojem je u više navrata javno iskazivala emocije, ne skrivajući koliko mu se divi, a on joj je sada uzvratio istom mjerom.

Veliki su prijatelji

U pitanju je umjetnik Božo Vrećo, koji je na adresu Jeleninog doma poslao buket raskošnog cveća, kojem je pjevačica odmah našla mjesto u raskošnoj vili na Dedinju.

Fotografiju je objavila na Instagramu i napisala: "Kako divan poklon divnog Bože Vreće". Pjevačica je jednom prilikom izjavila da se divi njegovoj hrabrosti i upornosti jer je kao i ona, nailazio na osuđivanje i sputavanje javnosti.

Nedavno održao koncert u Lisinskom

Božo Vrećo je nedavno, 13. ožujka, održao koncert u rasprodanoj Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog.

Na koncertu je bila i bivša misica Anica Kovač s društvom.

"Za Zagreb me veže jedno posebno prijateljstvo, neraskidivo, ušuškano i toplo, šetnja Ilicom i neizostavno svraćanje mojim divnim djevojkama u Kuću četki na frizuru. Ručak u Fotiću, kava u Velvetu, prekrasni parkovi u kojima uživam i divan Gornji grad. Svaki put kada dođem u Arheološkom sam i Etnografskom muzeju jer su to mjesta gdje volim vidjeti postavke i inspirirati se. Cvijeće kupim kod Saše Šekoranje, obiđem par divnih antikvarnica i svakako pogledam u kazalištu operu, zadnji put je to bila Madam Butterfly", rekao je Vrećo.