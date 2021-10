Jelena Karleuša otišla je korak dalje u isticanju svoga seksepila. Srpska pjevačica skinula se do gola i zapalila Instagram svojim raskošnim oblinama, koje je ovoga puta doista stavila na izvolite.

Zvijezda je svojih 2,4 milijuna pratitelja na Instagramu počastila provokativnom fotografijom na kojoj, kako se čini, ne nosi ništa - osim bijelog remena s lancima koji joj glumi gaćice.

Sado-mazo izdanje

Gole grudi pridržavala je rukama, ali dobar je dio itekako izložen pogledima. Stražnjicu je, pak, okrenula prema kameri i tako pokazala uistinu sve od sebe.

Potpuno bijelu kosu svezala je u polurep, a najviše materijala zapravo je nosila u čizmama, koje su joj sezale gotovo do same guze. Svojim sado-mazo izdanjem Jelena nije šokirala obožavatelje (jer ovo nije prvi put da je otišla do kraja), ali ih je svakako, khm, šarmirala.

"Kaaarly, boahhh", "Grmi, ohooo", "La Bomba", "Ma daj, djevojko, nestvarna si! Auuuu...", "Boginja", "Diva", "Alfa žena", "Svaki put kada objaviš nešto novo, podigneš ljestvicu za nekoliko stepenica, i sve si nedostižnija", neki su od komentara na fotografiju, koja je u nekoliko sati prikupila čak 60.000 lajkova.