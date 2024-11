Superbabekillah o mentalnom zdravlju, ljepoti i ADD-u: 'Depresija ne bira'

Karla Zelić, poznata pod umjetničkim imenom Superbabekillah, mlada je hrvatska influencerica i model koja se istaknula na domaćoj sceni svojim osebujnim stilom te autentičnim pristupom društvenim mrežama, gdje otvoreno progovara o temi mentalnog zdravlja. U razgovoru s nama otkrila je kako je tekla njezina borba s depresijom, što joj je najviše pomoglo te koju ulogu u svemu tome igra i briga o sebi i svom izgledu.

Što vas je potaknulo da javno progovorite o svom mentalnom zdravlju i dijagnozama?

Najiskrenije, svoj prvi istup prije 7-8 godina i dugačak facebook status koji se pretvorio u ispovijest i svojevrsnu kolumnu nisam planirala, to je bio trenutak u kojem je "nešto" iz mene progovorilo i riječi su se doslovno same tipkale po tipkovnici, nikada neću zaboraviti taj osjećaj. Mislim da je to bio moj unutarnji poriv da se izrazim i ljudima dam do znanja kroz što zaista prolazim jer mi je bilo užasno teško, a izvana se ne bi primjetilo jer sam to dobro skrivala. Tada još nisam bila influencer, ali imala sam puno pratitelja od kojih me velika većina idealizirala i mislili su da živim neki savršen život. Oduvijek sam bila otvorena i transparentna, a kada sam oboljela od depresije i prošla sve što jesam, htjela sam ljudima portretirati kako to zaista izgleda i dati im do znanja da depresija ne bira. Nitko za mene nikada ne bi rekao da sam bila u kliničkoj depresiji i ljudima nije bilo jasno kako jedna mlada, uspješna, ambiciozna djevojka koja naizgled ima super život, može biti depresivna. Od prvog istupa prošlo je dosta godina u kojima sam nastavila progovarati o svim svojim mentalnim problemima bez srama, jer smatram da to nije nešto što smo odabrali i čega se trebamo sramiti, iako je teško pričati o tome. Želja mi je pomoći drugima kroz svoje iskustvo, destigmatizirati pričanje o mentalnim problemima i kroz svoj primjer pokazati kako zaista izgleda kada netko prolazi kroz sve to. Zahvalna sam što sam imala priliku najteže trenutke svog života pretvoriti u nešto korisno i lijepo i pomoći velikom broju ljudi, ali tek se spremam više posvetiti tom cilju u skorijoj budućnosti. Prije 2 godine dobila sam i dijagnozu ADD-a koja mi je bila "life-changing" i veselim se posvetiti se progovaranju o cijelom procesu sada kada sam dovoljno dobro da pričam o svemu.

Foto: Privatna arhiva Karla Zelić

Koliko je vaša online zajednica utjecala na vaše mentalno zdravlje i kako je reagirala kada ste otvoreno progovorili?

Moja online zajednica je nešto na što sam najponosnija i na čemu sam neizmjerno zahvalna. Zaista, ponosna sam na sebe što sam uspjela okupiti toliko divne ljude, pune beskrajne podrške, koji su mi kao druga obitelj i koji zaista cijene sve što radim, a najviše moju iskrenost. To je ljepota koju možeš iskusiti tek kada se ohrabriš ogoliti pred drugima. Moja zajednica je super reagirala i zapravo sam kroz svoje iskrene istupe i okupila sve te divne ljude. Kako društvene mreže utječu na mentalno zdravlje je tema za sebe, ali ja sam zaista dobila divne reakcije i podršku, kao i niz tuđih iskustava i ispovjesti ljudi koji prolaze isto što i ja. Naravno, tu i tamo se nađe i neki ružan komentar, ali zaista rijetko i neusporedivo s onim pozitivnima.

Foto: Privatna arhiva Karla Zelić

Koji su vam alati i tehnike (ili lijekovi) najviše pomogli u svakodnevnom funkcioniranju?

To je dosta kompleksno pitanje, ali ukratko: psihoterapija, lijekovi (kada je bilo potrebno), briga o sebi, i fizička aktivnost. Teško je dati jednostavan i univerzalan odgovor na ovo pitanje jer su alati i tehnike koje imam nusprodukt niza godina rada na sebi i proučavanja svojih mentalnih problema, ali ono što mi je najviše pomoglo su definitivno psihoterapija i lijekovi. Ljudi imaju strah od lijekova, ali lijekovi su često zbilja neophodni. Također, voljela bih napomenuti da sam 2 puta, odnosno u 2 ciklusa u 8 godina pila antidepresive i anksiolitike s kojih sam se bez velikih problema "skinula" a zaista su mi jako pomogli u datom trenutku.

S obzirom da u mentalno zdravlje ulažete jako puno truda, koliko ulažete u brigu o fizičkom zdravlju, a i izgledu?

Rekla bih da podjednako ulažem u brigu o fizičkom zdravlju i izgledu. Iako, kada si psihički loše, teško je voditi brigu o zdravlju i izgledu i imala sam faze kada bih zapostavila te dvije stavke jer naprosto nisam imala snage ni volje za isto, ali izuzev tih faza, zaista se brinem o fizičkom zdravlju kao i izgledu. Oduvijek sam voljela dobro izgledati, a danas mi je to i dio posla, tako da definitivno ulažem dosta truda u to. Također, psiha i tijelo su kao što znamo povezani, a tek kada sam počela obraćati više pažnje na poveznice između svog psihičkog i fizičkog zdravlja, uvelike mi se popravila kvaliteta života. Sve što jedemo i konzumiramo utječe i na našu psihu, tako da sam naučila slušati svoje tijelo i shvatila sam što mi pomaže, a što šteti.

Foto: Privatna arhiva Karla Zelić

Imate li kakve rituale vezane za to, npr. jutarnju beauty rutinu te kako to izgleda?

Jutro mi je jako važan dio dana i vrlo mi je bitno da imam svoju rutinu koja mi pomaže da se pripremim za dan, psihički i fizički. Probudim se, umijem i odradim brzinsku beauty rutinu u toaletu, nakon toga si uzmem 10-15 minuta za journaling, koji mi jako pomaže s anksioznošću i generalno u povezivanju sa samom sobom. Nakon toga doručkujem i pijem kavu, te odradim trening. Shvatila sam da sam tip osobe koji ako ne odradi trening ujutro, neću ga ni odraditi pa sam si posložila rutinu tako da mi trening bude prioritet ujutro, a na dane kada ne stignem, odradim lagano istezanje doma. Nakon treninga i journalinga, osjećam se spremno za dan. Ponekad se i pomolim ili meditiram ujutro, ponekad navečer.

Foto: Privatna arhiva Karla Zelić

Što vam pomaže da se osjećate dobro oko sebe i svog tijela/izgleda?

Briga o sebi. Tu mislim na sve ranije navedene rituale ali i brigu o sebi koja podrazumijeva zdrave granice, slušanje svojih potreba i okruživanje ljudima koji dobro utječu na mene. Što se tiče tijela i izgleda: zdrava prehrana, trening, redovna briga o koži i kosi, tretmani i naravno, moda i kul outfiti kroz koje se izražavam i koji mi uvijek dignu samopouzdanje.

Omiljeni proizvodi za njegu kože?

Kiehl's Ultra Facial hidratantna krema koja mi je nezamjenjiva, Skinlick Cloud Serum, Beauty of Joseon Retinal Eye Serum, Biologique Recherche Lotion P50, gel za umivanje Kiehl's Calendula Face Wash i Beauty of Joseon Rice+Probiotics SPF50.

Foto: Privatna arhiva Karla Zelić

Ranih 2010-ih bili ste reperica/pjevačica, zašto ste odustali od te karijere, biste li se vratili glazbi?

Rapom sam se počela baviti iz hobija u srednjoj školi i ta mi je faza, iako vrlo daleka i danas pomalo smiješna jer je prošlo dosta godina, svejedno jako draga jer su . Već nekoliko godina najavljujem svoj povratak glazbi, ali on se još nije dogodio iz xy razloga. Tada, kada sam se bavila glazbom, gledala sam je isključivo kao hobi i zabavu, nisam "gradila karijeru" ali ljubav prema glazbi se nikada nije ugasila i fali mi izražavanje kroz taj medij. Prestala sam najavljivati svoj povratak jer bi se svaki put kada bih najavila neki potez, nešto izjalovilo, ali ono što mogu reći je da nisam završila sa glazbom i vjerujem da će se nove pjesme dogoditi kada bude pravi trenutak.

Odakle crpite inspiraciju za outfite, imate li neke modne uzore?

Inspiraciju crpim posvuda. Najviše me inspirira vlastiti osjećaj, točnije oblačim se i kombiniram outfite po osjećaju i potrebi da se izrazim koju imam u datom trenutku. Osim toga, crpim inspiraciju s interneta, ulice, filmova, glazbenih spotova i svega što me okružuje. Jedini uzor kojeg bih izdvojila je Rihanna, ona je jako utjecala na mene u trenutku formiranja moje modne ličnosti i dala mi je hrabrost da se oblačim kako želim, bez obzira na tuđe komentare, a upravo to je ono što ja danas radim svojim primjerom: želim inspirirati ljude da budu dovoljno hrabri da nose što god žele, kada god žele i da se ne ograničavaju tuđim mišljenjima ili sredinom iz koje dolaze.

Foto: Privatna arhiva Karla Zelić

Koji brend biste izdvojili kao svoju omiljenu suradnju?

Imam puno suradnji koje su mi vrlo drage, ali suradnja s brandom Mugler mi je definitivno najdraža. Imala sam čast biti jedina influencerica/osoba iz Hrvatske s kojom je Mugler odlučio ostvariti direktnu suradnju i to mi je zaista bila velika čast i iskustvo koje ću pamtiti cijeli život.

U svojim objavama na Instagramu često provlačite futurističke motive, postoji li neki specifičan razlog?

Futurizam je pravac koji me jako inspirira, posebno danas u dobra društvenih mreža i generalnog brzog napretka tehnologije i svijeta u kojem živimo. Nemam neki poseban razlog osim toga da mi je futuristička estetika vizualno privlačna, a istovremeno mi ima dublje značenje dok je promatram kroz prizmu svega što nam moderna tehnologija pruža, ali i oduzima.

Kako balansirate između poslovnih obaveza i vremena za sebe?

Iskreno? Teško. Priroda mog posla je takva da je vrlo teško planirati raspored unaprijed jer mi je posao dinamičan i svaki dan mi izgleda drugačije, što je dvosjekli mač; zanimljivo je ali i dosta naporno. Svejedno, volim to što radim pa mi nije teško žrtvovati se, ali nakon burnouta u kojeg sam doživjela prije 2 godine, puno više pazim na sebe. Balansiranje između posla i vremena za sebe je umjeće koje se, u ovom brzom dobu u kojem živimo, vjerujem svi trudimo savladati, tako i ja. Nekada to radim manje ili više uspješno, ali ponavljam, zdravlje zaista treba staviti na prvo mjesto jer u suprotnom nećemo moći ni uživati u svemu što stvaramo i radimo.

