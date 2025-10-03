Kao od majke rođena! Heidi Klum u (gotovo) nepostojećoj haljini šokirala na Tjednu mode

Njemački supermodel Heidi Klum (52) ponovno je pokazala zašto i dalje drži titulu jedne od najodvažnijih žena modne industrije. Na reviji brenda Vetements za kolekciju proljeće/ljeto 2026., održanoj u sklopu Tjedna mode u Parizu, Klum se pojavila u izdanju koje je bilo sve samo ne diskretno.

Na crveni tepih stigla je u gotovo potpuno prozirnoj crnoj mrežastoj haljini koja je otkrivala čipkaste gaćice, dok grudnjak nije ni nosila. Cijeli styling zaokružila je crnim sandalama i, kako su neki primijetili, blistavim „metalnim“ zubima – detaljem koji je dodatno pojačao dojam futurističke provokacije.

Modnom pistom i privatnim životom samouvjereno

Heidi je stigla u društvu svoje kćeri Leni Klum (20), koja također gradi karijeru modela i s kojom se često pojavljuje u javnosti. Dvojac majka-kći poznat je po tome što zajedno sudjeluju u modnim kampanjama i editorijalima.

Podsjećamo, Heidi je karijeru započela 1992. godine kada je pobijedila na natječaju za modela, a svjetsku slavu stekla je kao Viktorijin anđeo i zaštitno lice brojnih modnih i beauty brendova. Osim što je bila zaštitno lice Victoria’s Secreta, vodila je i producentski stolicu u showovima Project Runway i Germany’s Next Topmodel.

Osim toga, u privatnom životu udana je za glazbenika Toma Kaulitza (36), člana benda Tokio Hotel. Par se vjenčao 2019., a poznat je po čestim javnim iskazima ljubavi i modno usklađenim pojavljivanjima na događanjima. Prije toga, Heidi je bila u braku s pjevačem Sealom (62), s kojim ima troje djece, a Seal je i zakonski posvojio njezinu najstariju kćer Leni.

