Iako je kontroverzni reper Kanye West (46) još prije gotovo tri godine službeno promijenio ime u Ye, ljudi u glazbenoj industriji i dalje koriste njegovo pravo ime. Sada West zahtijeva od streaming usluge da počinju koristiti ime Ye jer za svoje pravo ime i prezime smatra da je robovsko.

Šef Kanyeovog tima, Milo Yiannopoulos, poslao je pismo više glazbenih tvrtki kako bi im naredio da koriste samo ime Ye.

"On je jedan od najprepoznatljivijih ljudi na svijetu. Nije olako donio odluku o promjeni imena, potencijalno žrtvujući dio ogromne vrijednosti marke Kanye West. Promjena imena provedena je u potpunosti, pravno i trajno. To je ono što je on danas. Njegovo ime je Ye. U nekoliko navrata to je nazvao svojim robovskim imenom. Ye je crnac u Americi koji želi pravo na potpuno samoodređenje kao i svi ostali", stoji u pismu, prenosi Page Six.

Potječe iz Biblije

Kanye je u kolovozu 2021. godine ustvrdio u sudskim dokumentima da je promijenio ime zbog osobnih razloga. Promjenu imena, prvi put je najavio 2018. godine na X-u. Napisao je: " "Nekad poznat kao Kanye West. Ja sam YE."

Kanye West

U intervjuu za Big Boy iz lipnja 2018. otkrio je kako je njegovo novo ime najčešće korištena riječ u Bibliji.

"U Bibliji to znači 'ti'. Dakle, ja sam ti, ja sam mi, to smo mi. Prešao je put od Kanyea, što znači jedini, do samo Yea. Samo biti odraz našeg dobrog, našeg lošeg, naše zbunjenosti, svega. Album je više odraz onoga što jesmo", otkrio je.

