STIL PRIJE, ZA VRIJEME, I NAKON KANYEA / Kim opet cvjeta: Jednom je vidio paparazzi fotke pa preletio svijet samo da bi je 'sredio'

Otkako je Kim Kardashian (41) ranije ove godine ozvaničila svoj razvod od Kanyea Westa (44), obožavatelji su željno iščekivali kako će se njezin osobni stil razviti bez reperovog doprinosa. Uostalom, svatko tko je pratio Kim i Kanyea tijekom godina znat će da je prilično općepoznato da je Kanye bio vrlo glasan u vezi s Kiminim modnim odabirom, tijekom njihovog braka i naizgled je stavio svoju misiju da u potpunosti promijeni njezin stil, a neki obožavatelji mu pripisuju zasluge da je "evoluirao" Kimin ormar. Sve je počelo kada je Kanye rekao Kim da ima "najgori stil", prije nego što je krenuo u preuređenje ormara, i to samo nekoliko mjeseci nakon što su počeli izlaziti 2012. To je navodno Kim dovelo do suza, piše US magazine. U listalici pogledajte kako se Kim Kardashian mijenjala kroz godine te kako je Kanye utjecao na njezin stil...