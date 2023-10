Prema modnim dizajnerima koji su blisko surađivali s Kanyeom Westom, reper ima "cijeli atelje u Italiji" koji proizvodi čarape za golo tijelo koje je njegova "žena" Bianca Censori nosila dok je par skitao po Europi i Japanu.

“Sve što on želi napraviti, oni to mogu napraviti. On to zapravo radi na licu mjesta,” rekla je Mowalola Ogunlesi, dizajnerica rođena u Nigeriji, sa sjedištem u Londonu, koju je West angažirao 2020. da vodi njegovu suradnju s Yeezy Gap.

"Oni dizajniraju i imaju interni tim koji stvara sve u jednom danu", rekao je drugi dizajner koji je radio s Westom, ali je tražio da ostane anoniman.

Naglašavajući da ne postoji "strukturalni" proces stvaranja odjeće, Ogunlesi je objasnila: "Oni samo kupe tajice i stiliziraju ih i režu na Censori… Obično dobiju Wolford. Hulahopke nisu sigurne kad su u blizini."

Dodala je da dekonstruirane izglede čarapa sastavlja, pod vodstvom Westa i Censori, Laura Beham iz dizajnerskog kolektiva Proto-types sa sjedištem u Zürichu, koja je koristila prerađenu odjeću iz Yeezyja — Westove modne linije koja je iznjedrila sada nepostojeću suradnju tenisica s Adidasom — u njihovoj kolekciji za proljeće 2024.

Ti izgledi uključuju pokrivala za lice obavijena tkaninom i džepove za vezanje ruku, koji se slažu s nedavnom Censorijevom garderobom.

Arhitektonska dizajnerica Censori (28) "vjenčala" se svog šefa Yeezyja na neobvezujućoj ceremoniji u siječnju - dva mjeseca nakon njegovog razvoda od Kim Kardashian - i od tada izaziva pravo ludilo.

'Oni rade što žele'

Od lipnja je izašla u Tokiju, Berlinu, Firenci i Veneciji u nizu uskih, ponekad vrlo prozirnih bodija i gornjih dijelova grudnjaka izrađenih od materijala za tajice. Ali bilo je nekih trenutaka visokog dizajna.

Censori, koja je iz Australije, privukla je pažnju na Ogunlesijevoj reviji Mowalola na London Fashion Weeku 15. rujna, noseći Marni bodi nalik na kupaći kostim uparen s odgovarajućim lepršavim ukrasom za glavu.

U lipnju je nosila bodi koji se povezivao preko ruke i pokrivalo za glavu nalik na kondom, na vrhu je bilo nešto što je izgledalo kao gumeni jastuk koji ju je štitio od ramena do ušiju. Nakon što je početkom rujna Censori viđena kako napušta firentinski hotel, noseći prozirne gole tajice i držeći ljubičasti jastuk ispred grudi - za koji je Ogunlesi za The Post rekla da je vjerojatno iz hotelske sobe para - neki, uključujući komičarku Kathy Griffin, zapitali su se da li West "kontrolira" svoju ženu.

Ali Ogunlesi, koji je dizajnirala izgled za Kardashian i kćer North West, inzistira na tome da Censori i reper rade u tandemu.

“Ona [Bianca] ima puno utjecaja na to što želi odjenuti. Sve što Bianca nosi zapravo je iz njenog i Yeinog mozga,” rekao je dizajner. “Žele pokazati ljudima da to možete učiniti sami. To je stvar koja je dostižna - tajice. "Kod hulahopki, možeš ih izrezati i sašiti - ako ne uspije, možeš obući drugi par."

Sama Ogunlesi pripremila je Censorijevu odjeću s crnom vrpcom, za fotografiranje u svibnju, za "manje od sat vremena". Sastojao se od kvadratne trake koja je pokrivala Censorine grudi, trake preko intimnih tijela i oblika križa koji otkriva stražnjicu.

“Bilo je tako teško pokušati to učiniti s tkaninom zbog njezinih ograničenja. Upravo smo dobili crnu traku i stvorili izgled s trakom na njoj,” rekla je Ogunlesi.

Upućeni kažu da je malo vjerojatno da će West u budućnosti surađivati s velikom modnom kućom, nakon njegovih antisemitskih komentara koji su potaknuli brendove kao što su Adidas, Balenciaga i Gap da ga odbace u listopadu 2022. Lojalni zaposlenici Yeezyja, međutim, očito se drže repera , unatoč tome što se etiketa prestala proizvoditi.

Što se tiče Westove stalne modne suradnje s Censori - njegovom "muzom", Ogunlesi je dodala: "Osjećam da ih stvarno nije briga ni za što drugo osim za stvari koje žele raditi.", prenosi Page Six.

