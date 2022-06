Ljudi, stiže nova pjesma grupe Queen — s originalnim glavnim vokalom, pokojnim Freddiejem Mercuryjem, piše People.

U intervjuu za BBC Radio 2 tijekom vikenda, gitarist Brian May i bubnjar Roger Taylor iz Queena otkrili su da su pronašli dosad neobjavljenu pjesmu koju je bend snimio s Mercuryjem prije nego što je legendarni pjevač umro u 45. godini od komplikacija povezanih s AIDS-om 1991. godine.

"Pronašli smo mali dragulj od Freddieja na koji smo nekako zaboravili", rekao je Taylor voditeljici Zoe Ball. "I to je divno. Zapravo, bilo je to pravo otkriće."

Prema Taylorovim riječima, obožavatelji će to vjerojatno uskoro čuti: "To je sa sesija 'The Miracle', a mislim da će izaći u rujnu." Izvorno snimljen za album benda iz 1989., koji je iznjedrio singlove "I Want It All", "Breakthru", "The Invisible Man", "Scandal" i naslovnu pjesmu "The Miracle". May je rekao da su raspravljali neko vrijeme o tome hoće li pjesmu objaviti.

Pjesma navodno izlazi u rujnu

"Bilo je nekako skriveno", objasnio je pjesmu čiji naziv trenutno nije poznat. "Gledali smo to mnogo puta i pomislili: 'O, ne, ne možemo to stvarno spasiti."

Međutim, nedavno su se predomislili. "Ali zapravo smo ponovno ušli tamo i naš divni inženjerski tim rekao je 'OK, možemo to napraviti", otkrio je May. "To je kao spajanje komadića zajedno. Ali je lijepo. Dirljivo je."

Grupa Queen je već posthumno objavila snimke s Mercuryjevim vokalom, posljednji put na kompilacijskom albumu "Queen Forever" iz 2014. Komplet s više diskova sadržavao je tri dosad neobjavljene pjesme: "Let Me in Your Heart Again", "Love Kills" i "There Must Be More to Life Than This" s pokojnim Michaelom Jacksonom.