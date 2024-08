Pjevačica Adele (36) je oduševila obožavatelje na koncertu u Münchenu, koji je zaustavila kako bi svi mogli gledati prijenos polufinala i finala Olimpijskih igara na 100 metara za atletičarke.

Pjevačica pjesme "Someone Like You" ovaj mjesec ima 10 koncerata u njemačkom gradu u posebno prilagođenoj areni kapaciteta 80. 000 ljudi po večeri. Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama pokazuju kako se polufinale prenosilo na prepunom stadionu, a finale se prikazivalo nekoliko sati kasnije, uživo iz Pariza.

Amerikanka Sha'Carri Richardson odnijela je srebro s vremenom od 10.87, a njezina sunarodnjakinja Melissa Jefferson osvojila je broncu. Julien Alfred iz Svete Lucije osvojila je prvu zlatnu medalju za svoju zemlju s vremenom od 10.72.

Najavila pauzu

Adele će cijeli mjesec pjevati u Münchenu. U petak je morala prekinuti svoj prvi koncert ondje kako bi joj pomogli skinuti dio haljine koja je bila mokra od jake kiše.

Dobitnica 16 Grammyja najavila je u srpnju da će uzeti "veliku pauzu" od glazbe nakon niza nadolazećih nastupa. Za njemačku televizijsku kuću ZDF rekla je: "Moj rezervoar je trenutno prilično prazan. Uopće nemam nikakvih planova za novu glazbu. Želim veliki odmor nakon svega ovoga i mislim da se neko vrijeme želim baviti drugim kreativnim stvarima", dodala je.

Pjevačica je posljednji put nastupila u kontinentalnoj Europi 2016., a posljednji put u Velikoj Britaniji u srpnju 2022. na British Summer Time festivalu u Hyde Parku.

