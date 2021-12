VATRENA CRVENOKOSA IKONA / Julianne Moore u 61. izgleda bajno: Bila je i ostala jedna od najelegantnijih dama Hollywooda

Holivudska glumica Julianne Moore 3. prosinca slavi 61. rođendan. Ova crvenokosa diva i oskarovka najpoznatija je po svojim glumačkim ostvarenjima, dok se privatno o njoj vrlo malo zna jer je poprilično samozatajna. njeno pravo ime je Julie Anne Smith, a glumiti je počela u sapunici "Svijet ide dalje". Prvu filmsku ulogu ostvarila je u hororcu "Tales from the Darkside: The Movie" 1990. godine, a zapaženu rolu ostvarila je u filmu "Ruka koja njiše kolijevku" dvije godine kasnije. Julianne je za svoj glumački rad ovjenčana brojnim nagradama publike i kritike. Julianne se dva puta udavala. Sudbonosno "da" izrekla je kolegi Johnu Gouldu Rubinu 1986. godine, no razveli su se 1995. Ona je ljubavnu sreću pronašla uz redatelja Barta Freundlicha za kojeg se udala 2003. godine, a s kojim ima dvoje djece, Liv i Caleba. Julianne s razlogom glasi za jednu od najelegantnijih dama Hollywooda. Iako je zagazila u sedmo desetljeće života, ona i dalje zanosno izgleda.