NE ZNAMO JESTE LI SPREMNI... / Juliana Nalu izgleda kao da ju je samo Michelangelo klesao: Nikome bikini ne stoji kao njoj

Manekenka i djevojka koja je neko kraće vrijeme bila poznata kao nova cura Kanyea Westa, brazilska manekenka Juliana Nalu, ima tijelo kao stvoreno za reklamiranje kupaćih kostima. Juliana se prvi put na modnoj pisti pojavila tijekom Milanskog tjedna mode, a nosila je kreacije kuće 6PM. Otad joj je karijera modela krenula uzlaznom putanjom, i to velikom brzinom. To nimalo ne čudi s obzirom na to kako djevojka izgleda. Pogledajte fotogaleriju.