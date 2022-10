Julia Roberts rođena je u državi Georgia u umjetničkoj obitelji. Vrlo rano je ostala bez oca koji je umro od raka kada je imala samo deset godina. Odrastala je uz brata Erica i sestru Lisu, koji su također glumci, i zbog svoje ljubavi prema životinjama željela je postati veterinarka. Međutim, nakon srednje škole preselila se u New York jer je uvjerila sebe da ima samo tri izbora. "Mogla sam se udati, otići na fakultet ili preseliti u New York. Nitko me nije zaprosio i nisam željela ići dalje u školu, pa sam se preselila", rekla je 1990. za New York Times. Pojavila se u nekoliko filmova, a kritika ju je prvi put zapazila u filmu "Tajanstvena pizza".