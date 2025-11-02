Farmer Josip iz nove sezone 'Ljubav je na selu' priznao: 'Oprostio bih prevaru'

Josip Ercegović, 43-godišnji farmer iz Bilica kraj Šibenika, novi je farmer u 'Ljubav je na selu'. Iako iza njega stoji brak iz kojeg ima dvoje djece, Josip nije zatvoren prema novim mogućnostima te ističe kako vjeruje da ljubav i obitelj mogu ponovno ući u njegov život.

"Više vjerujem u strast na prvi pogled, a za ljubav ipak treba proći više pogleda", kazao je Josip za RTL.hr ističući kako je za pravu ljubav potrebno vrijeme i dublje povezivanje. Na pitanje bi li oprostio prevaru, Josip je otkrio: "Oprostio bih, ako se vrijedi boriti. Ako mi je jako stalo, bih."

Kao osoba koja voli pokazivati nježnost, Josip smatra da je romantik te svoju romantiku vidi u malim, svakodnevnim gestama i pažnji prema partnerici. Za svoju buduću partnericu, Josip traži osobu koja nije dosadna i koja je otvorenog uma. Iako fizički izgled nije presudan, priznaje da "na lijepe oči pada", jer mu je to jedna od važnijih karakteristika.

Kad je riječ o ljubomori, Josip nije ljubomoran tip, osim ako postoji razlog. "Simpatično mi je ako je cura ljubomorna. Ne sad da je posesivna, ali ovako malo da začini vezu, to mi je baš slatko", priznaje, dodajući da bi mu čak bilo drago da mu partnerica povremeno čita poruke na mobitelu.

Josip također nije ljubitelj veza na daljinu, iako prihvaća kratkoročne odvojenosti zbog posla. "Nisam za to iskreno. Ako netko radi daleko, to mi je ok na neko vrijeme, ali sad baš za stalno ne." Smatra da bi fizička prisutnost bila ključna za uspješnu i dugoročnu vezu.

Kad se radi o nesuglasicama u vezi, Josip je jasan: "Bitno mi je da razgovaramo, vika i svađe me nerviraju." Na pitanje o svom statusu zavodnika, Josip je istaknuo kako je uvijek imao sreće sa ženama jer ga "jednostavno vole". "Možda sam simpatičan i smiješan pa igram na tu kartu", otkrio je simpatični farmer.

