U posljednje vrijeme mnogi muškarci uplovljavaju u bračne luke, ali svejedno preostaju neki koji još uvijek nisu spremni na to da stanu pred oltar. Pa krenimo redom.

Janko Popović Volarić

Poznati je kazališni, televizijski i filmski glumac. Posljednjih godina domaća publika gledala ga je i kao člana žirija Supertalenta. No, već je jednom bio oženjen. Njegov brak s glumicom i scenaristicom Jelenom Veljačom potrajao je tri godine.

Nedavno je prekinuo vezu s logopedinjom Petrom Švađumović, a Janko je s njom ostao u dobrim odnosima. On je sada opet u solo fazi i šali se kako postoji mogućnost da se zaljubi u samački život.

Ante Rebić

Nakon Svjetskog prvenstva u Rusiji za Antu su se počele raspitivati pripadnice ženskog spola. Čak su u Zagrebu viđeni brojni transparenti s bračnim ponudama za ovog mladog reprezentativca, ali nijedna ponuda nije ugledala bračne reflektore.

Borna Ćorić

Poznati hrvatski mladi tenisač oduvijek mami poglede domaćih i stranih djevojaka, ali Borna je i dalje slobodan. Svojedobno je bio u vezi sa sportskom novinarkom Valentinom Miletić, ali ta veza nije uspjela.

Jednom prilikom je izjavio kako ne pridaje mnogo pozornosti interesu obožavateljica jer smatra kako ga ne poznaju dovoljno, već stvaraju sliku o njemu iz javnosti. "Ne znam kakva bi moja cura trebala biti. Da znam, možda bih je imao", rekao je Ćorić.

Dean Pelić

Žene diljem Lijepe Naše, ali i izvan granica Hrvatske ostale su oduševljene šarmantnim blogerom, kolumnistom i voditeljem, Deanom Pelićem, čija je knjiga 'Tebi' postigla uspjeh o kakvom je mogao samo sanjati.

"Opet mi se dejta, ide mi se na spojeve – baš zato što rijetko tko ide više, pa čak i prije korone čini mi se da je to izumrlo, upoznaje mi se nove djevojke, zabavlja mi se više nego ikada, dok se svi lagano smiruju, mene pere više nego u srednjoj školi i doba faksa", izjavio je Pelić nedavno za Story.

Ivan Pažanin

Poznati hrvatski kuhar i član žirija RTL-ova showa 'Tri, dva, jedan -kuhaj' Ivan Pažanin i dalje nije pronašao onu pravu. On je donedavno bio u vezi s hrvatskom pjevačicom Jelenom Rozgom, ali nije ta ljubav dugo potrajala.

Stjepan Hauser

Violončelist je često u društvu djevojaka, a najviše ga pamtimo po zarukama s pjevačicom Jelenom Rozgom.

"Pali me ženstvenost, do krajnjih granica, u svoj svojoj ljepoti. Privlače me djevojke sramežljive i plahe poput vila, koje su totalna suprotnost meni. Želim da izgledaju kao cure s društvenih mreža, ali da budu inteligentne, duhovne, da me razumiju i da su spremne živjeti izvan grada. A gdje mogu naći takvu!?", objasnio je Hauser jednom prilikom.

Ivan Vukušić

Radijski i televizijski voditelj postao je prepoznatljiv po svim svojim angažmanima. Od prve voditeljske uloge u emisiji 'Glazbena zona' na Z1 Televiziji pa sve do Jutarnjeg showa Antene Zagreb, emisije na radiju Enter Zagreb te voditeljske pozicije na HRT-u, na projektima kao što su 'The Voice', 'Garaža', ali i manifestacije 'Porin', Ivan svakom svojom pojavom sve više osvaja srca publike.

Luka Nižetić

Zabavljač i pjevač Luka Nižetić svojim izgledom uvijek mami uzdahe. Na Instagramu često pokazuje svoje isklesano tijelo s tetovažama pa ni ne čudi da je našao svoje mjesto na ovom popisu.