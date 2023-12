Hrvatski pjevač, Joško Čagalj, poznatiji kao Jole, nedavno je oduševio publiku svojim nastupom u Frankfurtu povodom 'Hrvatske noći'. Nakon koncerta, za 24 sata progovorio je o svojim dojmovima, ali i o Aleksandri Prijović koja je nedavno postavila rekord u zagrebačkoj Areni.

Naime, Jole je bio pun pohvala za Aleksandru, ističući njezin talent i skromnost.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kapa dolje. Da dijeliš karte, teško je napunit pet Arena. Ja ne mogu ući u taj svijet. Išla su i moja djeca na to, znam da je 99 posto publike bilo od 16 do 18 godina, tako da ne mogu baš komentirati to. Očigledno ima nešto. Gledao sam neke videe, cura odlično pjeva i nije umišljena i bahata", rekao je Jole za 24 sata.

Foto: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL Joško Čagalj Jole

Što se tiče njegova mišljenja koje se ticalo cijelog njegovog nastupa, otkrio je kako bi volio da je trajao nešto duže.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Iskreno, volio bih da sam mogao nastupati barem još sat vremena," priznao je i zahvalio na se izvrsnoj organizaciji i energičnoj publici, te izrazio zadovoljstvo što su i mladi i stari uživali u njegovim pjesmama.

Jole je također govorio o susretima sa svojim fanovima koji su ga pristizali sa svih strana, imajući želju za zajedničkom fotografijom ili samo kratkim razgovorom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naravno da se možemo slikati, možemo sve, dođite!", bio je njegov entuzijastičan odgovor fanovima koji su mu prilazili čak i na aerodromu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Igor Soban/PIXSELL Foto: Igor Soban/PIXSELL Joško Čagalj Jole

Na svom nastupu na Hrvatskoj noći u Frankfurtu, Jole je stvorio fantastičnu atmosferu, potaknuvši sve prisutne da zaplešu i zapjevaju na njegove najveće hitove.

Podsjetimo se, Aleksandra Prijović jedina je glazbenica kojoj je uspjelo poći za rukom da napuni pet zagrebačkih Arena i to zaredom, a o njezinom će se uspjehu govoriti još dugo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Vedran Mlikota, Mate Bulić i Jole u neobičnom spotu hrvatskog glazbenika

Tekst se nastavlja ispod oglasa