Glumca Jesseja Tylera Fergusona (48) gledatelji su upoznali u popularnoj humorističnoj seriji "Moderna obitelj" u kojoj je glumio Mitchella, Cameronovog gay supruga (Eric Stonestreet) s kojim je posvojio kći Lily (Aubrey Anderson-Emmons). Osim u seriji, Jesse je i u stvarnom životu homoseksualac, a u podcastu "Dinner's on Me" govorio je o tome kako mu je uloga u seriji pomogla da se nosi sa svojom seksualnom orijentacijom.

Jesse nije bio jedini koji se osvrnuo na temu homoseksualnosti jer je američka komičarka, glumica i televizijska voditeljica Nicole Byer izjavila da je tijekom stand-up turneje na teži način shvatila koliko politika utječe na podjelu ljudi s različitim spolnim orijentacijama. Njezina priča je podsjetila Fergusona na homofobiju s kojom se susreo prije mnogo godina.

"Bio sam u Las Vegasu prije nekoliko godina i recimo da su me napali na osnovu toga što sam gay", rekao je Jesse u razgovoru s Nicole i dodao:

"Ovo je bilo prije 'Moderne obitelji' i nije bilo ništa nasilno, ali sam definitivno osjetio negativnu energiju od para koji se osjećao nelagodno u blizini mene i mog tadašnjeg dečka."

Uloga u seriji promijenila je tuđa mišljenja o njemu

Ferguson je u braku s Justinom Mikitom od 2013., a godinama nakon snimanja serije, rekao je da je na povratku u Las Vegas doživio nešto drugačije iskustvo jer je i dalje dobivao ružne poglede, ali sasvim drugu reakciju kada su te iste osobe shvatile da je riječ o glumcu iz njihove omiljene serije.

"Vratio sam se u Las Vegas nakon 'Moderne obitelji' i sjećam se da sam osjetio istu negativnost, ali kada bi vidjeli o kome je riječ, prepoznali bi me iz serije te su izgledali kao da misle: 'Oh, on je gay, ali je on gay iz one TV serije koju volim''', prisjetio se i rekao kako je to za njega bilo vrlo neobično iskustvo.

Ipak, priznao je da mu je uloga u seriji pomogla nositi s često ružnim komentarima, upravo zbog toga što je gay te je izjavio da ga je na neki način uloga u seriji štitila i ublažila učestalost ružnih pogleda koje je dobivao, samo zbog toga što je drugačiji od ostalih.

"Dobio sam dojam da mi je uloga u seriji poslužila kao neka supermoć koja me štitila. Bio sam lik iz serije kojeg su svi voljeli. Ne znam, čudno je to", zaključio je.

