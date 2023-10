Najpoznatija srpska voditeljica, Jovana Jeremić, koja se ističe svojim kontroverznim mišljenjima i hrabro obrađuje mnoge teme koje izazivaju podijeljena mišljenja, proslavila je svoj 33. rođendan na spektakularan, njoj svojstven način.

Odlučila se za proslavu u uglednom beogradskom restoranu "Dva jelena" u Skadarskoj ulici i svojom pojavom ponovno je mnoge začudila.

Jovana je zablistala na svojem 33. rođendanu u crnim kožnim hlačama i sakou s dubokim dekolteom, otkrivajući crni čipkasti grudnjak ispod.

Njezina visoka frizura bila je besprijekorno stilizirana, ali posebnu pozornost privukla je šminka na njenom licu, istaknuta crtežom škorpiona na desnom obrazu.

Uz dvije torte, pozirala je pred svijetlim crvenim zidom ukrašenim motivima zmije i škorpiona.

Jedna od torti imala je oblik tigrice i škorpiona te zlatnu krunu na vrhu, dok je druga bila oblikovana kao kugla s vješticom na metli na vrhu.

Podsjetimo, nedavno je na društvenim mrežama Jovana podijelila pozivnicu za svoj rođendan, istaknuvši neobičan zahtjev koji je postavila svojim gostima, što je naišlo na podijeljene reakcije u javnosti.

'’33. rođendan. Slavljenica Jovana Jeremić, srijeda, 25. listopad'', pisalo je na pozivnici, a ispod toga nalazilo se i malo upozorenje: ''Bez cvijeća, jer ga slavljenica ne podnosi.''

Potkraj prošle godine, Jovana je obznanila da se razvela od supruga Vojislava Miloševića i najavila da je spremna za novo poglavlje u svom ljubavnom životu, uključujući i mogućnost novog braka. Istaknula je kako ima velik broj udvarača, što je privuklo pažnju medija i javnosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Jovana Jeremić stala pred novinare na proslavi svojeg 33. rođendana

Ako ste mislili da ste vidjeli sve, niste! Jovana je na svom rođendanu stala ispred novinara i odlučila, osim brojnih fotografija, objasniti simboliku svoje neobične pojave.

Prije svega, pohvalila se samom sobom rečenicom "ulazim kao droga, i ja sam jedina legalna droga", a potom je započela objašnjavati simboliku svojih torti.

Za početak, pozirala je s tortom s vješticom na vrhu, kojoj je u jednom trenutku odrubila glavu uz rečenicu: "Pojela sam glavu jer sam ja najveća glava."

Nakon toga, donijeli su joj drugu tortu s likom lavice i škorpiona, na koju se odmah požalila da je izuzetno teška.

Nakon toga, objasnila je simboliku druge torte uz priču o zmiji smrtonosnog otrova koja živi na otoku u blizini Brazila, a njezin otrov je jedan od najopasnijih na svijetu.

Način na koji se ova kontroverzna voditeljica poistovjećuje s likovima koje je odabrala leži u tome da zmija neće napasti prva, već samo ako se osjeti ugroženo na svom teritoriju, a jednako tako niti ona neće napasti nikoga tko neće napasti nju: "Svoj tron u srpskim medijima ću braniti upravo tako, svoje više neću dati, a tuđe neću dirati."

Otrov zmije i škorpiona personificirano je povezala s licemjerjem u srpskom društvu, pogotovo medijskom, a upravo o tom srpskom društvu i ovisi koju će dozu zmijskog otrova od ove seksi lavice dobiti.

Inače, Jovana je najviše poznata po skandalima u koje se nerijetko uvlači, ali i po svojim izjavama koje često nemaju veze s onime što gledatelji smatraju prihvatljivim.

Iako je voditeljica više programa i emisija u Srbiji, Jovana voli "zatresti" guzom usred snimanja, a nedavno je tijekom emitiranje emisije "Jutarnji program Pink televizije" osvanula kartica s pornografskim sadržajem i to baš na njezinom privatnom telefonu u trenutku kad je gledateljima htjela pokazati neki drugi videozapis.

Povodom incidenta se kasnije i sama oglasila, a tvrdi kako ne zna o čemu se radi, te da nije posjećivala nikakve stranice za odrasle.

„Znate da ja nemam problem reći što gledam, ali ovo nema veze sa mnom. Ne gledam pornofilmove preko telefona, kada ih gledam, to radim preko računala. Vidim što ovdje piše, ali ja ništa od toga ne posjećujem, niti idem na Twitter, jer ga nemam. Kako mi je poslan link, tako sam i pustila, to je to. To nema veze s mojim telefonom, prvi put to vidim, kad kliknem na link, to mi tako izađe“, rekla je Jovana za 24sedam.

„Kada se klikne na link, nudi se neki pornografski sadržaj, ja sam kliknula da isključim, možda je to, ali nitko preko telefona nije gledao pornofilmove. To uopće nije moja lista sačuvanih stranica", zaključila je.