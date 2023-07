TUROBNE FACE NA ZABAVI MILIJARDERA / Jennifer Lopez i Hailey Bieber ne izgledaju baš radosno kraj svojih jačih polovica

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez jučer je sa svojim suprugom, glumcem Benom Affleckom i pokćerkom Violet prisustvovala zvjezdanoj zabavi povodom Dana neovisnosti koju je organizirao sportski magnat, milijarder Michael Rubin u Hamptonsu u New Yorku. No, oni nisu bili jedini zvjezdani par na tom luksuznom eventu. Na događaju na kojem je obavezna odjeća bijele boje pojavile su se brojne zvijezde, a među njima i Justin Bieber sa suprugom Hailey Bieber. No, par nije izgledao baš najbolje raspoloženo.