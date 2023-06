Glumica Jennifer Lawrence je 2015. snimila film "Putnici" s Chrisom Prattom. U tom filmu je prvi put snimala scene seksa. Iako joj je s druge strane stajao miljenik žena Chris Pratt, Lawrence je otkrila kako ‘posao’ nije baš bio toliko lak, piše Daily Star.

"Jako, jako sam se napila. Ali to me onda dovelo do još više tjeskobe kad sam došla kući jer sam razmišljala o tome što sam napravila", ispričala je za The Hollywood Reporter.

"On je oženjen. To mi je trebao biti prvi put da ljubim oženjenog muškarca, a krivnja je najgori osjećaj u želucu". nastavila je glumica koja je nazvala mamu kako bi joj pomogla nositi se s time. Iako je bila svjesna da joj je to posao, Jennifer se, kaže, nije mogla otresti osjećaja krivnje.

“Bila sam stvarno ranjiva, kao nikada prije”, zaključila je Lawrence.

