Jennifer Aniston pokazala zavidne obline: 'Baš kad pomislimo da ne može biti savršenija...'
'Ova žena je definicija starenja poput dobrog vina'
Jennifer Aniston (56), zvijezda legendarne serije "Prijatelji", ponovno je dokazala zašto već desetljećima nosi titulu jedne od najzgodnijih žena svijeta. U novom snimanju za časopis ELLE, glumica je pokazala svoju besprijekornu figuru i neosporan šarm koji ne blijedi ni s godinama.
Fotografije za prosinačko-siječanjski broj izdanja Žene u Hollywoodu izazvale su pravu lavinu oduševljenja na društvenim mrežama. Jennifer je pozirala u nekoliko izazovnih modnih izdanja – od crnog jednodijelnog kupaćeg kostima koji je naglasio njezinu figuru, do sportskog kompleta s crop topom koji je istaknuo zavidne trbušnjake. U zelenom negližeu i elegantnoj, pripijenoj haljini, Aniston je još jednom podsjetila na svoju klasičnu, ali senzualnu estetiku.
Komentari obožavatelja preplavili su društvene mreže:
„Te noge? To tijelo? Ova žena je definicija starenja poput dobrog vina“, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: „Mislim... ozbiljno? Baš kad pomislimo da ne može biti savršenija, ona to dokaže ponovno.“
Aniston godinama uspijeva održavati zavidnu formu, a tajna njezine linije leži u dosljednosti i raznovrsnosti. Glumica redovito vježba pilates, trči, boksom gradi snagu i izdržljivost te skače preko užeta. U posljednje vrijeme fokus joj je na treninzima snage, koje, kako sama kaže, obožava jer daju „najbolje rezultate bez boli i ozljeda“.
S kim je u vezi Jennifer Aniston?
Inače, Jennifer je nedavno našla i novu ljubav. Nakon mjeseci šuškanja, potvrdila je vezu s Jimom Curtisom tako što je objavila njihovu zajedničku fotografiju. Jim je nedavno proslavio 50. rođendan, a Aniston mu je javno čestitala uz kratku, ali emotivnu poruku: „Sretan rođendan, moja ljubavi. Dragocjeno.“
Par je prvi put viđen zajedno u srpnju u Španjolskoj, a kasnije su uživali na dvostrukom spoju s Courteney Cox i njezinim partnerom Johnnyjem McDaidom. U rujnu su viđeni i na večeri u New Yorku, što je tada dodatno potaknulo glasine o vezi.
Podsjetimo, Jennifer je ranije bila u braku s Bradom Pittom (2000.–2005.) te s Justinom Therouxom (2015.–2018.), dok Curtis iz prethodnog braka s Rachel Napolitano ima sina Aidana.
