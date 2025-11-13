Jennifer Aniston pokazala zavidne obline: 'Baš kad pomislimo da ne može biti savršenija...'

Jennifer Aniston (56), zvijezda legendarne serije "Prijatelji", ponovno je dokazala zašto već desetljećima nosi titulu jedne od najzgodnijih žena svijeta. U novom snimanju za časopis ELLE, glumica je pokazala svoju besprijekornu figuru i neosporan šarm koji ne blijedi ni s godinama.

Fotografije za prosinačko-siječanjski broj izdanja Žene u Hollywoodu izazvale su pravu lavinu oduševljenja na društvenim mrežama. Jennifer je pozirala u nekoliko izazovnih modnih izdanja – od crnog jednodijelnog kupaćeg kostima koji je naglasio njezinu figuru, do sportskog kompleta s crop topom koji je istaknuo zavidne trbušnjake. U zelenom negližeu i elegantnoj, pripijenoj haljini, Aniston je još jednom podsjetila na svoju klasičnu, ali senzualnu estetiku.

Komentari obožavatelja preplavili su društvene mreže:

„Te noge? To tijelo? Ova žena je definicija starenja poput dobrog vina“, napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: „Mislim... ozbiljno? Baš kad pomislimo da ne može biti savršenija, ona to dokaže ponovno.“

Aniston godinama uspijeva održavati zavidnu formu, a tajna njezine linije leži u dosljednosti i raznovrsnosti. Glumica redovito vježba pilates, trči, boksom gradi snagu i izdržljivost te skače preko užeta. U posljednje vrijeme fokus joj je na treninzima snage, koje, kako sama kaže, obožava jer daju „najbolje rezultate bez boli i ozljeda“.

S kim je u vezi Jennifer Aniston?

Inače, Jennifer je nedavno našla i novu ljubav. Nakon mjeseci šuškanja, potvrdila je vezu s Jimom Curtisom tako što je objavila njihovu zajedničku fotografiju. Jim je nedavno proslavio 50. rođendan, a Aniston mu je javno čestitala uz kratku, ali emotivnu poruku: „Sretan rođendan, moja ljubavi. Dragocjeno.“

Par je prvi put viđen zajedno u srpnju u Španjolskoj, a kasnije su uživali na dvostrukom spoju s Courteney Cox i njezinim partnerom Johnnyjem McDaidom. U rujnu su viđeni i na večeri u New Yorku, što je tada dodatno potaknulo glasine o vezi.

Podsjetimo, Jennifer je ranije bila u braku s Bradom Pittom (2000.–2005.) te s Justinom Therouxom (2015.–2018.), dok Curtis iz prethodnog braka s Rachel Napolitano ima sina Aidana.

