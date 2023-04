Inače, krenule su pripreme za veliki glazbeni spektakl koji Split očekuje u lipnju, a Tonči Huljić otkrio je za Danas.hr RTL-a detalje u prvoj najavi Melodija Jadrana. "Ja otvaram prvu večer sakralnim pop koncertom i bit će to Pop misa Mediterana, ostao sam to dužan Splićanima, a interesa je bilo puno više od dva koncerta. Zato smo iskoristili infrastrukturu ove revije i da s tim otvorimo festival. Neobično mi je drago što ću opet biti u Splitu i pozivam sve one koji su me stalno zvali kad ću biti u Splitu - 23. lipnja u najljepšem predjelu zemlje, u Meštrovićevoj galeriji, Pop misa Mediterana", najavio je Huljić. U galeriji pogledajte tko je sve prisustvovao predstavljanju ovog glazbenog programa...