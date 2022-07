FATALNA PLAVUŠA / Jelena Rozga izbacila bujni dekolte, a pozornost je plijenio i slavni chef s kojim je svako malo povezuju

Mnoge zvijezde bile su na Splitskom festivalu, a među njima se istaknula pjevačica Jelena Rozga sa svojim seksepilnim lookom. Ona je na sebi imala usku šarenu haljinu s puf rukavima čiji je gornji dio bio izrezan ispod grudi, pa je Jelena pokazala svoj bujni dekolte u punom sjaju. Haljina je bila strukirana te je, pored njenih oblina, istaknula i Jelenin vitki struk. Pjevačica je sa srdačnim osmijehom na licu pozirala okupljenim fotoreporterima. Gost na festivalu bio je i chef Ivan Pažanin. On se odlučio za ležernu ljetnu modnu kombinaciju, a na sebi je imao bijelu košulju i traperice. Već se duže vrijeme šuška da su on i Jelena više od dobrih prijatelja, no par je demantirao te glasine, a na Splitskom festivalu nisu zajedno pozirali. Podsjetimo, njih dvoje je sredinom lipnja snimio fotograf kako uživaju na piću u jednom od zagrebačkih kafića. Oboje su bili u ležernim izdanjima te su zajedno proveli neko vrijeme u ugodnom razgovoru. Djelovali su vrlo prijateljski. Jelena nije skidala sunčane naočale kako bi ostala neprimijećena, a nakon druženja su zajedno nastavili u istom smjeru. Jelena svoj ljubavni život vješto krije od javnosti. Ona je s violončelistom Stjepanom Hauserom bila dvije godine u vezi, a prekinuli su 2017. godine.