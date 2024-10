Jelena Leko o životu u Hercegovini i majčinstvu: 'Jerko je savršen otac, od prvog dana je uz mene'

Jelena Leko, bivša manekenka i uspješna poduzetnica, trenutno uživa u najljepšoj fazi života – majčinstvu. Prije godinu dana, Jelena je postala majka predivnog dječaka Gabrijela, koji je u njezin život preokrenuo za 180 stupnjeva. Jelena, sestra poznatog bivšeg nogometaša Jerka Leke, posvetila se obitelji i mirnom životu izvan svjetla reflektora. Nakon godina provedenih u užurbanom Dubaiju, odlučila je napraviti veliku promjenu. Preselila se u manju sredinu u Hercegovini, gdje sada živi sa svojom obitelji. Ova odluka omogućila joj je da se posveti obiteljskim vrijednostima i mirnijem načinu života, daleko od užurbanosti velikih gradova.

Kako ste proslavili prvi rođendan sina Gabriela i što vam je najvažnije kada planirate ovakve obiteljske događaje?

Proslavili smo rođendan u krugu naših najbližih – obitelj, prijatelji, uz mnogo smijeha i djece. Kažu da je prvi rođendan poseban najviše za roditelje. Slavljenik se možda neće sjećati, ali roditelji će ga posebno pamtiti i zabilježeni trenutci će sigurno zauvijek živjeti. Pokušala sam sve organizirati tako da bude jednostavno, zabavno svima i ispunjeno ljubavlju. Važno mi je da svaki trenutak bude autentičan, topao i da slavimo ljubav i zajedništvo. To su trenuci koji ostaju u srcima, i želim da mu kroz ovakve događaje stvaramo uspomene koje će nas uvijek povezivati.

Kako se osjećate gledajući ga kako raste? Koji su vam bili najljepši trenuci u protekloj godini?

Nevjerojatno je gledati kako se svaki dan pretvara u malu osobu. Svaka nova faza donosi toliko radosti – od prvog zubića, osmijeha do trenutka kada je počeo hodati. Najljepši trenuci su oni spontani, kad me uhvati za ruku, kad ga vidim kako istražuje svijet oko sebe, tako nevino i radoznalo. Gledajući njega, shvatila sam koliko su zapravo ti mali trenuci uistinu veliki.

Foto: Instagram Jelena Leko

Kako vam je majčinstvo promijenilo svakodnevicu? Kako sada izgleda vaš dan?

Majčinstvo je potpuno promijenilo ritam mog života. Moj dan počinje njegovim osmijehom i zagrljajem, i to je najljepši način da započne svaki dan. Svakodnevica je sada ispunjena igrom, smijehom, ali i planiranjem kako uskladiti sve obveze. Naučila sam više cijeniti vrijeme i prilagoditi se njegovim potrebama, a usput sam otkrila novu razinu strpljenja i ljubavi koju nisam ni znala da imam.

Koji su najveći izazovi s kojima ste se suočili kao majka, a koje možda niste očekivali prije dolaska djeteta?

Najveći izazov je bio prilagoditi se stalnoj promjeni. Prije nego što postaneš roditelj, misliš da je sve pod kontrolom, ali ubrzo shvatiš da dijete diktira ritam! Neočekivano je koliko te majčinstvo nauči – od strpljenja, preko potrebe za fleksibilnošću, do toga da ne postoji ''savršena mama“. No, s ljubavlju i podrškom obitelji, svaki izazov postane samo dio prekrasne pustolovine.

Foto: Instagram Jelena Leko

Kako balansirate između obiteljskog života i karijere?

Balansiranje između obitelji i karijere je poput plesa – stalno tražiš taj savršeni ritam. Radim na vođenju svog posla i to mi omogućuje fleksibilnost koju cijenim više nego ikad. Kad god mogu, posvetim se svom sinu, a kad on spava, onda je vrijeme za posao. Sretna sam jer mogu birati vlastiti raspored i biti prisutna u najvažnijim trenucima njegova odrastanja.

Kako se suprug snašao u roditeljstvu?

On je zaista divan otac. Od prvog dana je bio uz mene, potpuno posvećen i s toliko ljubavi prema našem sinu. Gledati ga kako se igra, kako ga uči novim stvarima, i kako ga s toliko nježnosti čuva – to je nešto što me uvijek iznova dirne. Zaista sam zahvalna što imamo ovakvo partnerstvo i što zajedno prolazimo kroz ovu prekrasnu fazu života.

Zbog ljubavi i obitelji preselili ste se u Hercegovinu. Koliko je to bio težak korak?

Bio je to izazovan, ali istovremeno ispunjen korak. Iskreno ne osjetim upotpunosti odsutnost jer mnogo putujemo. Slobodno mogu reći da smo trenutno na četiri lokacije koje stalno izmjenjujemo. Napustiti mjesto koje poznaješ i voljene ljude nije lagan zadatak, ali kad je razlog ljubav i obitelj, tada sve postaje lakše. Hercegovina je predivna, s posebnom toplinom i mirnoćom, i osjećam da smo ovdje stvorili dom gdje naša obitelj može rasti u ljubavi.

Foto: Instagram Jelena Leko

Kakav je život u manjem mjestu pogotovo za ženu koja je godinama živjela u Dubaiju? Nedostaje li vam Zagreb?

Obožavam manja mjesta i iz tog razloga smo na više lokacija. Osim Zagreba sve te lokacije su manja mjesta. Ljeti smo na otoku, zimi na planini a ostatak godine kombiniramo Zagreb i Hercegovinu. Sve ima svoje čari, ali sada kad sam majka i definitivno mi najviše odgovara mir . Veliki gradovi poput Dubaija dolaze u obzir samo kao turistička destinacija. Često odem s prijateljicama ili suprugom na neko kratko putovanje pa tako balansiram između dinamike i užurbanosti velikih gradova, te mira kojeg pronalazim u manjim sredinama.

Vaš brat Jerko Leko ima iskustva u roditeljstvu - je li vam dao neke savjete prije nego što ste postali majka?

Da, dosta smo razgovarali. Jerko je savršen otac. Njegovi savjeti su mi stvarno pomogli, pogotovo kad su u pitanju trenuci kad osjetiš nesigurnost. Rekao mi je da uzmem sve polako i da se ne brinem oko sitnica – da je ljubav najvažnija i da ću kroz nju pronaći svoj put. Njegovo iskustvo mi je dalo osjećaj sigurnosti kada sam postala majka.

Što planirate u narednom periodu?

Fokusirat ću se na rast svog poslovanja, ali i dalje želim ostati potpuno prisutna u obiteljskom životu. Planiram i više putovati s obitelji, stvoriti još uspomena koje ćemo zajedno nositi. Možda pokrenem i neke nove projekte, ali sada mi je prioritet biti tu za njega, dok prolazi kroz ove prve dragocjene godine života.

