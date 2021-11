NIJE SKROZ SAVRŠENA / Karleuša zapalila noćni klub u Beogradu, ali od silnog izvijanja 'ispalo' joj i ono što ne bi htjela da se vidi

Posjetitelji noćnog kluba Kasino by Community u Beogradu sinoć su imali priliku uživati u vatrenom spektaklu poznate srpske kraljice estrade - Jelene Karleuše. Došla je u klub u neobičnoj žutoj lateks kombinaciji leopard uzorka u kojoj je dodatno zagrijala atmosferu. Uzavrela beogradska atmosfera definitivno ju je ponijela s obzirom na to da je plesala i skakala više nego inače. Ono što sigurno nije očekivala jest to da će joj se zbog skakanja omaknuti i neke "nesavršenosti" koje obično nemamo priliku vidjeti na njezinu Instagramu.