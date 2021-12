Pjevačica Jelena Karleuša (43) dobrano je podigla temperaturu pratiteljima na Instagramu sa svojom posljednjom objavom.

Naime, Jelena je podijelila vrlo vruć video u kojem na sebi ima samo crni korzetić i čarape koje je obukla bez gaćica.

Karleuša je svoj seksi look upotpunila s crnim kaubojskim šeširom.

Fatalna plavuša snimljena je s leđa dok se lagano uspinjala stepenicama i zavodljivo njihala bokovima.

"You should see me in a crown", napisala je Jelena uz objavu stihove pjesme Billie Eilish.

Brojni fanovi nagradili su je pregrštom lajkova i komplimenata.

"Ovo više nije normalno…", "Ona je bomba, ruši cijelu planetu", "Predivna si", "Kraljica", "Mnogima će srce stradati od zgodnoće i seksipila kakav samo diva ima", poručili su joj.