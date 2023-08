Karleuša se nedavno oglasila na svom Instagramu. "Jako radi KarlyB*tch! Evo da vam se po prvi put obratim od izlaska novog albuma. Hvala za rekordan stream, za rekordne preglede, milijune komentara... Čitav koncept albuma, redom svih pjesama i ovog videa koji će teško ikad itko na ovim prostorima u produkcijskom i idejnom smislu ispratiti, osmišljen je da pomakne granice domaće glazbe i pravila showbusinessa na Balkanu. To se od mene i očekivalo. Vjerujem da ima puno onih kojima je potrebno vremena da jednostavno shvate glazbu koja je ispred svog vremena i koja je svjetski trend, ali tako je uvijek bilo sa mnom i balkanskim zadrtim stegama i primitivizmom. Na Balkanu, pogotovo u Srbiji posljednjih je godina došlo do šokantnog porasta treša i šunda u glazbi, poplave bugarskih petparačkih sra*a, jeftinih amaterki u haljinicama od tri dinara i glazbenom produkcijom iz Tadžikistana. Srbija i Balkan moraju gurati naprijed, a ne da bugarski turbo treš bude nešto što bilo tko sluša, osim potajno u četiri zida svoje sobe. Glazba mora gurati naprijed, mora se ići u korak sa svjetskom produkcijom, a zašto ne bismo bili bolji od svijeta. Ovo je album koji je objavio najveći glazbeni gigant na svijetu - Universal i na ovaj način stavljamo Srbiju i Balkan na mapu svjetskih događanja. Skoro 30 godina sam pomicala granice zadrtog balkanskog mentaliteta i nitko nikad nije me mogao zaustaviti. A sada, sada ne pomičem granice, sada ih rušim! Za naprijed! Tko želi neka živi u prošlosti, neka ima seljačke zadrte stavove i sluša jeftini turbo folk protiv koga nemam ništa, ali bar neka je skup! A svi ostali idemo naprijed! Srbija pokazuje da može imati svjetsku produkciju i svjetski zvuk, svjetske izvođače i viziju koju će svijet pratiti! Uživajte, slušajte nove pjesme i lijepe stvari tek slijede", napisala je.