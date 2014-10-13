Jednim pogledom na njezino lice, znate čija je kći!

Ponosni otac, Rande Gerber, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju svoje kćeri, 13-godišnje Kaie Gerber, koja nedvojbeno izgleda poput svoje majke u mlađim danima, Cindy Crawford.

Prije nekoliko mjeseci, Cindy je na vlastitom Instagramu objavila fotku sebe i svoje kolegice iz srednjoškolskih dana, na kojoj se najbolje vidi sličnost između majke i kćeri.

Tata Gerber objavio je još jednu fotku svoje kćeri, na kojoj je 'spremna za plesni nastup u školi'.