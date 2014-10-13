{NOINDEX-NOFOLLOW} Jednim pogledom na njezino lice, znate čija je kći! - Net.hr
Zvijezde /

Jednim pogledom na njezino lice, znate čija je kći!

Placeholder slika
Foto: Net.hr

Cindy Crawford je žarila i palila modnom scenom devedesetih godina prošloga stoljeća, no još uvijek slovi kao jedna od najljepših žena na svijetu.

13.10.2014.
13:22
nikolinastignjedec
Net.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ponosni otac, Rande Gerber, na svom je Instagram profilu objavio fotografiju svoje kćeri, 13-godišnje Kaie Gerber, koja nedvojbeno izgleda poput svoje majke u mlađim danima, Cindy Crawford.

Prije nekoliko mjeseci, Cindy je na vlastitom Instagramu objavila fotku sebe i svoje kolegice iz srednjoškolskih dana, na kojoj se najbolje vidi sličnost između majke i kćeri.

Tata Gerber objavio je još jednu fotku svoje kćeri, na kojoj je 'spremna za plesni nastup u školi'.

InstagramCindy CrawfordRande GerberKaia Gerber
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Zvijezde /
Jednim pogledom na njezino lice, znate čija je kći!