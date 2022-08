U zadarskoj policiji u tijeku je kriminalističko istraživanje nad, kako se neslužbeno doznaje, uhićenim srpskim državljaninom osumnjičenim da je rano jutros ispred noćnog kluba na Pagu pucao u Crnogorca koji je preminuo na putu do bolnice. Ubojica je u bijegu odbacio pištolj. Regionalni mediji pišu da je ovo ubojstvo mafijaški obračun i da je riječ najvjerojatnije o naručenoj likvidaciji.

Crnogorac Goran Vlaović (38), navodni član škaljarskog klana, bio na odmoru s djevojkom manekenkom Draganom Banić, piše Republika.rs.

Nekadašnja misica i sudionica srpskog reality showa "Parovi" potvrdila je za Kurir da joj je dečko ubijen i da su bili zajedno na odmoru.

"Došli smo na odmor na otok Pag. Ne znam što se točno dogodilo. Nisam vidjela taj trenutak, ali sam bila s njim u hitnoj. Užasno mi je. Jako se loše osjećam", rekla je Dragana. Do dolaska Hitne pomoći Vlaoviću su pokušali pomoći gosti lokala ispred kojeg se pucanjava dogodila. Dragana je s ubijenim Goranom bila u vezi dvije i pol godine. Kurir piše da manekenka od šoka nije mogla pričati.

'Sve je istina, loše sam...'

"Sve je istina. Jako sam loše, nije mi dobro, jako sam loše, razumite me", priča Dragana koju se povezivalo s mnogim nogometašima među kojima su bili i neki akutalni reprezentativci Srbije. Navodno je bila i s nekim poznatim pjevačima.

U "Parovima" je, kako su tvrdili neki sudionici showa, Dragana imala intimne odnose s nekoliko natjecatelja, a od bivšeg srpskog nogometaša Đanija Čurčića je tražila da je navodno poveže s pojedinim nogometašima.

"Đani, moraš me izvesti u grad, da me upoznaš s nekim nogometašima. To mi treba. Ali, neki za mene, znaš kakve ja volim", rekla je Ćurčiću, piše Mondo.rs. Dragana je, prema pisanju srpskih medija, navodno bila Lukom Jovićem (bivši nogometaš nogometnog kluba Real Madrid), Sašom Lukićem, Nemanjom Radonjićem, Veljkom Ražnatovićem.

Voli nogometaše

U intervjuu za magazin Wannabe" pričala je da otkako je postala punoljetna ne može se obraniti od muškaraca.

"Od svoje osamnaeste godine ne mogu se obraniti od ‘jačeg spola‘. Kao dijete sa sela, zaista nisam često odlazila u Beograd. Svakog rujna sam šetala Knez Mihajlovom i kupovala bilježnice s kvadratićima, crtama... Tih prethodnih desetak mjeseci sve je bilo isto, dok se nisam pojavila prije tri godine upravo u Knez Mihajlovoj... Toliko sam pocrvenjela od sramote, da sam trčeći otišla u Ruski car, sjela i zamolila konobara da mi donese čašu vode i kremšnitu. Motala su mi se po glavi sva ta lica koja ne skidaju pogled s mene, mog lica, mojih nogu, moje stražnjice, grudi... Osjećala sam se kao da sam nekome nešto skrivila, a nisam", rekla je svojedobno Dragana.

"Tu se javio taj prvi muško-ženski odnos... Oni su uzdisali i otvorenih se usta okretali za mnom, a ja sam bježala. Moram priznati da su mi se muškarci u tom trenutku gadili. Tih godinu dana do svog 18. rođendana sam mislila da sam lezbijka", dodala je tada.

Nevinost je izgubila kada je postala punoljetna

Nevinost je, kako kaže, izgubila kada je postala punoljetna.

"Toliko sam se zaljubila u njega, da danima nisam jela.... Naravno, pohvalio se svojim prijateljima da sam nevinost izgubila upravo s njim. Ne mogu vam opisati koliko me je to boljelo, samo sam bila neiskvareno dijete sa sela (ljepšeg od Pariza). Završila sam školu i krenula raditi na benzinskoj kao blagajnica. Muškarci su mi iz dana u dan bili sve gadniji, balavili su doslovno za mnom. Ostavljali su mi ogromne napojnice, svoje brojeve telefona, a ja sam mislila samo na njega. Dnevno sam znala zaraditi i po 100 eura napojnice, jer su muškarci bili ludi za mnom. Na mene su svi oni gledali kao savršen komad na kome bi se ‘istresli‘. Od naivne i fine djevojčice pretvarala sam se u zvijer", zaključila je Dragana.