Michelle Yeoh osvojila je svoj prvi Zlatni globus u utorak navečer za najbolju glumicu u kategoriji filma, mjuzikla i komedije za svoju izvedbu u filmu Everything Everywhere All at Once.

Njezin najveći fan

Dok je glumica (60) bila oduševljena svojom nagradom, nitko nije bio sretniji njezinom dobitku od njezine kolegice Jamie Lee Curtis. 64-godišnja filmska zvijezda viđena je kako sjedi pokraj Michelle kada je objavljeno njezino ime kao pobjednice. Jamie je odmah podigla obje ruke u zrak i glasno vikala od uzbuđenja, dok je Michelle pokrila usta od šoka.

Zabrinjavajući gledatelji uočili su slatku reakciju i na Twitteru komentirali situaciju. Jedna osoba je rekla: "Slika vrijedi tisuću riječi." Dok je druga osoba napisala: "Jamie Lee Curtis smo svi mi". Jedna osoba je dodala: "Najbolja fotografija reakcije koju sam ikad vidio."

'Jednom navijačica, uvijek navijačica'

Jamie je na svom Instagram profilu objavila fotografiju nevjerojatnog trenutka i čestitala svojoj prijateljici. Ponosno je rekla: "Nekoć navijačica, uvijek navijačica. Moja prijateljica je osvojila Zlatni globus. Njezina prva nominacija i pobjeda."

Michelle je nagrađena za svoju izvedbu Evelyn Wang u filmu, dok je Jamie također nominirana za svoju ulogu Deirdre za najbolju sporednu glumicu u filmu.

Na crvenom tepihu je prije dodjele nagrada za Variety rekla da ju je Michellein izbor za ulogu u filmu motivirao da se prijavi. Prisjetila se i rekla: "Moj agent mi je rekao, 'znaš, lijepo je', a ja sam rekla, 'da, ali Michelle Yeoh će biti u filmu, zar ne?' i on je rekao 'da', a ja sam rekala 'da, učinit ću to", piše Daily Mail.