Jamie Foxx spreman je govoriti o svojem zdravstvenom stanju

Američki glumac, stand-up komičar i pjevač Jamie Foxx (56) nosio se sa zdravstvenim problemima 2023. godine zbog čega je u travnju iste godine hospitaliziran. Nitko nije mogao bolje opisati njegovo tadašnje zdravstveno stanje od njegove kćeri, američke glumice Corinne Foxx (30) koja je tada na Instagramu izjavila da je Jamie doživio medicinsku kompilaciju.

Glumac je neko vrijeme proveo i u centru za fizikalnu rehabilitaciju, a nikada nije rekao s kakvim se zdravstvenim problemima točno nosio. No, Jamie je drugog rujna na Instagramu otkrio da je spreman progovoriti o svojem zdravlju tijekom tri samostalne predstave u Atlanti, trećeg, četvrtog i petog listopada pod nazivom: ''Još jedna prilika: Večer s Jamiejem Foxxom'.'

"Jamie Foxx izlazi na pozornicu kako bi podijelio svoje probleme sa zdravljem", piše u opisu objave na Instagramu pod naslovom: 'Što se dogodilo?'

'Ne mogu vam ni opisati...'

Dobitnik Oscara nikada nije izravno otkrio što nije u redu, ali se u srpnju prošle godine oglasio na Instagramu kako bi zahvalio svojim obožavateljima na podršci.

"Prije svega, želim reći hvala svima koji su se molili za menei slali mi poruke. Ne mogu vam opisati koliko me to daleko odvelo i kako me vratilo. Prošao sam kroz nešto što sam mislio da nikada neću proći", rekao je Foxx u videu.

