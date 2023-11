Bivša manekenka Sheila Kennedy (61) podnijela je tužbu 22. studenog, u kojoj tvrdi da ju je frontmen grupe Guns N Roses, Axl Rosea (61) seksualno zlostavljao 1989. godine u hotelskoj sobi u New Yorku, gdje se navodno dogodio još jedan slučaj seksualnog zlostavljanja 2015. godine, za koje je optužen glumac Jamie Foxx (55).

Tužba protiv frontmena

Naime, Sheila je u sudskim dokumentima, do kojih je došao Independent, ispričala kako je glazbenika upoznala u noćnom klubu, a on ju je pozvao da pođe s njim u hotel u kojem je odsjeo i gdje je, kako kaže bivša manekenka, Axl častio goste kokainom, šampanjcem i alkoholom.

Naveli su da joj je teško emocionalno, fizički, financijski i psihički: "Glumica ima simptome slične posttraumatskom stresnom poremećaju kad god čuje ime Axlea Rosea ili glazbu Guns N' Rosesa."

Ispričala je kako se zatekla u njegovoj spavaćoj sobi gdje je on započeo agresivan seks s drugom manekenkom. Nakon toga, manekenka je izašla iz sobe te čula zvuk bacanja predmeta, a nakon toga Rose je vrištao na djevojku i govorio joj da izađe. Kasnije je Rose sišao niz hodnik te gurnuo Sheilu na pod.

"Dok je Kennedy bila na podu, Rose ju je zgrabio za kosu i odvukao do svoje spavaće sobe", piše u tužbi. Rose je bivšu manekenku bacio na krevet i vezao joj ruke na leđima, nakon čega je zaključao sobu i počinio nasilni seksualni čin.

Nema tu pomoći

Frontmen je fizički spriječio bivšu manekenku da izađe iz sobe, tretirao ju je kao vlasništvo koje koristi isključivo za svoje seksualno zadovoljstvo. Rose nije koristio zaštitu, piše u dokumentima.

Billboard prenosi i odvjetnikove tvrdnje o tome kako je taj napad utjecao na Sheilu Kennedy 34 godine kasnije. Prezime glumice nema veze s obiteljskim stablom jedne od politički najmoćnijih i najtragičnijih američkih obitelji.

Kako piše dalje, Sheila je osjećala kako nema bijega ni izlaza te je bila prisiljena pristati na sve. Bivša manekenka se bojala odgurnuti Rosea od sebe pa je smatrala da je najsigurnije ležati u krevetu i čekati da Rose završi.

Manekenka tvrdi kako je pretrpjela 'emocionalne, fizičke, psihološke i financijske posljedice' te simptome slične PTSP-u, a Axl Rose se još nije oglasio o optužbama.

Slučaj seksualnog zlostavljanja Jamieja Foxxa

Kako prenosi TMZ, 2015. godine jedna djevojka ušla je sa svojim prijateljicama u jedan restoran u New Yorku oko 23 sata te su pitale Foxxa za fotografiju na što je on pristao, no glumac je bio u alkoholiziranom stanju. "Naravno, bebo, sve za tebe", rekao joj Foxx te dodao kako ima 'tijelo supermodela'.

Jamie Foxx

Nakon toga, Foxx ju je povukao za ruku te odveo u stražnji dio restorana i počeo ju dodirivati bez pristanka. Naime, prvo je svoje ruke stavio oko njezinog struka, a onda ih pomaknuo i prema grudima te intimnim dijelovima, a onda je naišla njezina prijateljica te je on prestao. Kako kaže djevojka, cijeli incident vidjeli su članovi osiguranja te neki drugi gosti, ali joj nitko nije pomogao.

Podsjetimo, People je potvrdio da se glumac nalazi u bolnici u Georgiji na pretragama. Prije dva tjedna njegova kći Corinne Foxx otkrila je u izjavi za javnost da je njezin otac "doživio zdravstvene komplikacije". "Srećom, zbog brze akcije i njege već je na putu oporavka", dodala je. Priopćenje je objavljeno na Instagramu u ime obitelji Foxx.

Djevojka je tužila Jamieja i restoran za kompenzacijske i kaznene štete te tvrdi da je morala ići na medicinske tretmane. Osim toga, izjavila je i kako je pretrpjela emocionalni stres kao rezultat 'seksualnog zlostavljanja, nasilja, napada i tjelesnih povreda'.

