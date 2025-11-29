Fotografija koja je 'zapalila' internet: Jakov Jozinović otkrio s kim se druži, komentari se nižu

Posljednjih mjeseci na regionalnoj glazbenoj sceni događa se nešto što se rijetko viđa – eksplozija popularnosti mladog pjevača Jakova Jozinovića (20), koji je postao jedan od najvećih fenomena domaće glazbe. Bez vlastitih hitova, bez velikih diskografskih kampanja, pa čak i bez ''pjesme godine'', Jakov danas puni dvorane diljem regije zahvaljujući – interpretacijama tuđih pjesama.

Njegov glas, emocija i autentičnost osvojili su publiku koja ga prati gdje god nastupa, a pažnju su privukle njegove verzije pjesama legendarnog Zdravka Čolića.

Susret koji je oduševio obožavatelje

Na svom Instagram profilu Jakov je ovih objavio seriju fotografija sa Čolićem, jednim od najvećih glazbenika ovih prostora. Kratkom porukom jasno je dao do znanja koliku zahvalnost i poštovanje osjeća prema čovjeku čije pjesme godinama pjeva. ''Profesor i učenik'', kratko je napisao.

Objava je u samo nekoliko sati prikupila tisuće lajkova i komentara, a mnogi su istaknuli kako je nevjerojatno vidjeti glazbenu legendu i najbrže rastuću novu zvijezdu zajedno.

Dok Jakov osvaja dvorane kao mlada snaga, Zdravko Čolić i dalje potvrđuje status neponovljive zvijezde. U petak je održao koncert u tjednima unaprijed rasprodanoj dvorani “Josip Samardžija – Bepo” u Koprivnici. Publika ga je dočekala ovacijama, a atmosfera je pokazala koliko je Čolić i dalje nenadmašan u povezivanju generacija.

