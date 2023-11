Jadranka Kosor, bivša premijerka, nedavno je završila u bolnici zbog operacije koljena koje ju je mučilo pune tri godine.

"U bolnici sam. U utorak sam operirala koljeno jer sam već teško hodala, gotovo da više i nisam mogla hodati. Taj me problem mučio već jako dugo, no posljednje tri godine to je bilo dosta intenzivno, a posljednjih nekoliko mjeseci hodala sam uz užasan napor i bolove. I zato sam odlučila riješiti taj problem. Operirao me vrsni ortoped, specijalist za koljena, profesor Miroslav Hašpl u kojeg imam veliko povjerenje. Sad je sve još uvijek malo komplicirano i bolno, ali nadam se da će sve biti dobro, puno bolje nego što je bilo", rekla je bivša premijerka jednom prilikom putem društvene mreže.

Međutim, na društvenoj mreži X, oglasila se na štakama, naglašavajući kako je to njezina prva šetnja nakon operacije.

"Prva šetnjica po komadiću kvarta. Polako al’ sigurno. Kao da se sve ponovo slaže", napisala je Jadranka u opisu svoje slike.

Komentari su pozitivni, a većina se odnosi na njezin brz oporavak.

"Želim Vam brz oporavak Jadranka pozdrav", " U prilog vam ide i lijepo vrijeme pa će i oporavak prije stići", "Uvijek lijepa, skockana i optimistična. Svako dobro želim.", samo su neki od komentara ispod njezine objave.

