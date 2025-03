Jacques Houdek o svom iskustvu na Eurosongu i ovogodišnjoj Dori: 'Politika je apsolutno umiješana'

Hrvatski pjevač Jacques Houdek (43) dvaput je predstavljao Hrvatsku na Eurosongu, jednom kao natjecatelj, a jednom kao mentor. "Gospodin Glas" je izvedbom dueta sa samim sobom u pjesmi "My Friend" na pozornici u Kijevu osvojio srca publike. Zasjeo je na 13. mjesto, čime je ostvario najbolji hrvatski rezultat na popularnom glazbenom natjecanju od 2006. godine, sve dok ga nije nadmašio Baby Lasagna. Dvije godine kasnije Jacques je napisao pjesmu za Roka Blaževića, mladog glazbenika kojemu je bio mentor u RTL-ovom showu "Zvijezde". Ipak, Jacques i Roko se sa singlom "The Dream" nisu uspjeli plasirati u finale. Domaći glazbenik nam je otkrio kako gleda na Eurosong, koliko je politika upletena u proces bodovanja i što misli o ovogodišnjem hrvatskom predstavniku.

Kako sada, s odmakom od nekoliko godina, gledate na svoj nastup na Eurosongu?

Rekao bih da ja imam tu jednu veliku sreću da Eurosong pamtim kao doista pozitivno iskustvo i prekrasnu uspomenu. Ja bih rekao da je to jedan od vrhunaca moje karijere. Nadam se da će ih biti još jer sam mlad, život je preda mnom, ha, ha. Nažalost, mnoge moje kolege nemaju to lijepo iskustvo. Čak i kad ostvare dobar rezultat, naprosto im je cijelo iskustvo bilo traumatično. Ja bih se mogao uhvatiti za glavu od količine posla, stresa i odgovornosti koju nosiš tih osam mjeseci koliko je trajala priprema za Eurosong. Međutim, kad se sjetim Eurosonga nemam nikakvu gorčinu. Imam samo radost. Sve teške trenutke sam ostavio iza sebe i svake godine s nekakvim veseljem pogledam tu priredbu, ali i s nekim odmakom.

Nerijetko se u posljednje vrijeme ističe da je glazba na Eurosongu u drugom planu. Što vi mislite o tome?

Eurosong se konstantno mijenja. Natjecanje je prije bilo puno gledanije te je imalo veću važnost, posebice umjetničku. Eurosong je stalno u nekoj mijeni u kontekstu da se ona prava glazba vraća, pa opet odlazi, pa se opet vraća. Možda je posljednjih nekoliko godina naglasak na spektaklu i efektima, ali vjerujte mi da će se vrlo brzo pojaviti netko s velikom baladom i da će opet pobijediti. Ja bih rekao da će taj festival uvijek zadržati nekakav interes i uvijek će se mijenjati, ali ne treba ga shvaćati preozbiljno. Treba se igrati i treba ići na nesigurno jer ni ne možeš igrati na sigurno. Na Eurosongu se uvijek može očekivati neočekivano.

Iako je Eurosong stalno u mijeni, koje bi univerzalne kvalitete pobjednik uvijek trebao imati?

Na prvo bih mjesto stavio karizmu - to je nešto što nerijetko ne možemo opisati. Oni i kad šute izazivaju pozornost, oni i kad uđu u prostoriju donose radost i vibraciju koja je iznad prosječne vibracije. Smatram da je na drugom mjestu autentičnost, a zatim talentiranost. Čak nije ni presudno da budete pjevač s velikim P. Važno je da vi sami prepoznate koji je vaš DNK, morate znati tko ste da biste to mogli pokazati drugima. No, ti na Eurosongu ni nisi ti, već braniš boje zastave svoje zemlje. Ti si zapravo kao i sportaš.

Na natjecanju ste sudjelovali kao izvođač, ali i kao mentor Roku Blaževiću. Kako gledate na Eurosong iz pozicije mentora?

Imam dva oprečna iskustva, s obzirom na to da sam 2017. ušao u finale, a dvije godine kasnije se nismo plasirali. Imali smo iskustvo od prije samo dvije godine te smo mislili da će nam biti puno lakše jer nas ljudi poznaju te smo ostavili dobar trag. Međutim, druga zemlja, druga produkcija, druga pravila. Sve ono što nam je bilo lako 2017. godine bilo nam je nemoguće ostvariti 2019. godine. Ništa od toga zapravo nije imalo veze s izvođačem. Roko je bio prekrasan te nije mogao biti bolji i profesionalniji. Iz tog iskustva mogu zaključiti da pravila nema te neke stvari jednostavno nisu u našoj moći, no uvijek treba djelovati maksimalno čestito i pošteno.

Vjerujem da se ovo pitanje često provlači, no koliko smatrate da je politika upletena?

Vrlo jasno ću vam odgovoriti. Politika je apsolutno umiješana, ali ne na način na koji to ljudi mogu shvatiti na prvu. Eurosong je još uvijek zabavan festival, međutim prisutan je ekonomski interes. veće države plaćaju veću kotizaciju i time "kupuju" direktan plasman u finale. Ipak, mali budžet potiče izvođača na veću kreativnost.

Publika je nerijetko nezadovoljna glasovima žirija. Kako to komentirate?

Ako radimo Eurosong za publiku, onda dajmo publici da glasa. Da je to inače tako, mi bismo imali pobjednika. Takav je slučaj bio prošle godine s Baby Lasagnom. Broj koncerata, broj singlova, broj klikova... sve to je pokazalo tko je bio pravi pobjednik prošle godine. Primjerice, ja sam na temelju glasova publike bio deveti, a naposljetku sam završio na 13. mjestu zbog glasova žirija. Publika je zapravo razlog zbog kojeg svi mi radimo glazbu te njoj treba vjerovati. To je moja poruka - ukinuti žiri. No, oni ih neće ukinuti zato što im žiri dopušta prostor z amanevar s glasovima. Zamislite, imam 25 godina profesionalnog iskustva u glazbi, dva Eurosonga iza sebe, a nikad me nitko nije zvao u žiri Dore. Zanimljivo?

Kako komentirate ovogodišnju Doru i pobjednika?

Čestitam pobjedniku i želim mu svu sreću. Trebamo biti uz svog izvođača te ga podržati. Želim Marku da osjeti podršku koju sam ja primio, a koju je imao i Baby Lasagna. To je ono što je važno, nije toliko važna pobjeda. Marko je drugačiji i jako je kreativan, ali mora biti oprezan. Jedini savjet koji bi mu mogao javno dati je: 'Tijekom svog mandata nije Marko Bošnjak. On je Hrvatska'.

Je li u planu ponovno prijavljivanje na Doru, a zatim plasiranje na Eurosong?

Zaista nemam to u planu, barem što se tiče mene kao izvođača. Ipak, nije isključeno da ću poslati pjesmu na natječaj kao autor. Eurosong prepuštam mladima, na njima svijet ostaje. Neka budu svoji i autentični, jer svako pakiranje je pogubno za čovjeka te je tada teško opstati kao izvođač. Volim raditi s mladim ljudima i gledam ih nekim drugim očima. Činjenica je da mladi imaju tu jednu vrstu poleta i energije koja je zarazna, a to imaš samo kad si mlad. Pozivam sve mlade da s jedne strane budu to što jesu, ali i da potraže pomoć. Na Dori sam čuo jako puno nesigurnosti te uočio fundamentalne nespremnosti za scenu. No, ono što ti daje sigurnost i mentalnu snagu je iskustvo i znanje.

