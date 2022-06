Pandemijske su godine konačno iza nas, no čini se kako sada glazbenici imaju posla preko glave pa se znaju dogoditi situacije da pjevaju - i kad ne trebaju.

Dogodilo se to i popularnom pjevaču Jacquesu Houdeku koji je za In Magazin otkrio kako je slučajno zapjevao krivim mladencima na svadbi - i to dva puta.

"Naime, nisam znao da za vrijeme ove pandemije odnosno sad, pred ovo novo otvaranje života, da su se otvorile još dvije lokacije na jednom mjestu istog naziva pa su to tri paralelne svadbe. Iz trećeg pokušaja sam došao na pravu, haha! I onda sam rekao ne znam tko je to platio, mislim mladoženja, da je počastio Jacquesom još dvoje mladenaca", nasmijano je rekao Jacques.

Inače, Houdek ovih dana boravi u Splitu gdje sa svojom omiljenom, ali i najmlađom publikom uživa u pjevanju.

"Sjećam se tamo 2004. godine kada ja ni izbliza nisam znao da ću postati tata, ali se rodila ideja da snimim album za klince i onda su me svi blijedo gledali. Kad se sad osvrnem unazad taj album 'Kad si sretan' je najprodavaniji dječji album svih vremena. Tako da ja sam ponosan da su me klinci prepoznali. Sjećam se tih prvih susreta sa klincima, ja mislim da su oni mene malo pobrkali sa Djeda Mrazom", ističe Jacques kojem će ovo ljeto zasigurno biti radno. Nadamo se samo kako će prije svakog nastupa provjeriti nalazi li se na dobroj lokaciji.