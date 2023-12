Iznenada je preminuo Kenny DeForest, popularni stand-up komičar i autor, samo pet dana nakon što je doživio nesreću na biciklu u Brooklynu, prema informacijama E! Newsa. Nažalost, njegov život završio se 13. prosinca.

Nakon što je doživio nesreću 8. prosinca, DeForest je odmah hospitaliziran. Podvrgnut je neurološkoj operaciji zbog ozbiljnih oštećenja mozga koja su mu dijagnosticirana. Njegov odlazak obavijen je tugom, a u trenutku smrti bio je okružen svojim najmilijima.

Na stranici GoFundMe, koju je pokrenuo njegov prijatelj Ryan Beck kako bi prikupio sredstva za Kennyjev spomenik, istaknuto je da je Kenny zaista ostavio pozitivan trag u svim životima koje je dotaknuo: "Kennyjevi posljednji trenuci uključivali su neke od njegovih omiljenih pjesama, priče o njegovom djetinjstvu i sjećanja na njegovu veliku pozitivnost i životnu radost" istaknuto je na stranici.

Na popisu komičara koje vrijedi poslušati, koji je sastavila stranica Comedy Central, Kenny DeForest se istaknuo 2015. godine. Sljedeće godine, Brooklyn Magazine ga je pozicionirao među 50 najsmješnijih osoba u New Yorku. DeForest je također bio gost u popularnim emisijama The Late Late Show with James Corden i Late Night with Seth Meyers.

Na službenoj stranici emisije Setha Meyersa objavljena je dirljiva posveta Kennyju.

"Kenny DeForest bio je voljeni komičar koji je tragično umro, i to premlad. Njegovi opušteni, samopouzdani nastupi uvijek su se isticali. Kao što možete vidjeti iz njegovog debija u LNSM-u, nije se bojao uhvatiti u koštac s kontroverznim temama, ali nikad samo da bude oštar - uvijek u službi originalnog kuta i sjajnog vica", napisali su.

"Šteta je što nećemo vidjeti što je sljedeće smislio", zaključili su u objavi.

